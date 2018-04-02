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الوطن

الوطنية للانتخابات: أدرنا الانتخابات بضمير القاضي ونزاهته

منذ 31 دقيقة
كتب: نرمين عفيفي
الوطنية للانتخابات: أدرنا الانتخابات بضمير القاضي ونزاهته

المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن تمسك المصريين بحقهم في صنع وطنهم، أوقفنا أمام هذا المشهد المهيب وقلوبنا تفيض بالفخر والحب لشعبنا والحزن على شهداء ضحوا بانفسهم ولاقوا ربهم والفرح بأحياء يأبون ألا يحققوا آمال شهدائكم حقا نفتخر بكم.

وأضاف إبراهيم، خلال المؤتمر الصحفي للهيئة لإعلان النتائج النهائية لانتخابات الرئاسة 2018، أنه تمت إجراءات الانتخابات، وهي رابع انتخابات، والأولى التي تجري تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات، ولقد أدرنا الانتخابات بضمير القاضي ونزاهته وخرجت بالشكل اللائق ببلدنا مصر، ولقد أدينا عملنا في إطار قانوني ومهني وأخلاقي قوامه الحياد والنزاهة وسيادة القانون والمسؤلية أمام الله والشعب والقانون، وتمت تحت إشراف قضائي كامل، وقامت الهيئة بتحديث بيانات الناخبين، والتسهيل على الوافدين، ومن أجل مزيد من التيسير أوفدت الهيئة قضاة للمشروعات القومية العملاقة التي بها عدد كبير من العاملين وقامت الهيئة بوضع ضواابط للتغطية الإعلامية والدعاية ومتابعة منظامت المجتمع المدني، ولجان متابعة الانتخابات في المحافظات، وقومنا بعقد ندوات تثقيفية لتوعية الناخبين بحقوقهم الانتخابية وتدريب القضاة وأصدرنا كتيبات وعقدنا ندوات للصحفيين لتوعيتهم بالتغطية، وندوات لحث المرأة على المشاركة في الانتخابات.

الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن نتائج انتخابات الرئاسة 2018

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