موسى مصطفى موسى يتابع نتيجة انتخابات الرئاسة بمقر حزب الغد

حرص المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، على متابعة إعلان الهيئة الوطنية نتيجة انتخابات الرئاسة بمقر الحزب، بحضور أعضاء حملته الانتخابية وحزب الغد والمجلس المصري للقبائل العربية الذي يترأسه.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، رسميًا، فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسميا في الانتخابات لفترة رئاسية جديدة، في مؤتمر صحفي عصر اليوم الإثنين، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات.

كما أعلنت عن جميع التفاصيل المتعلقة بالعملية الانتخابية، وإجمالي أعداد المصوتين والأصوات الصحيحة لكل مرشح والأصوات الباطلة، وبهذا يصبح السيسي رئيسا منتخيا لمصر لـ"ولاية ثانية" حتى 2022.

وأجريت الانتخابات الرئاسية أيام 26 و27 و28 مارس الماضي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.