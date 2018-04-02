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الوطن

إحالة كويتي إلى الشرطة بتهمة إصابة مصري بطلق ناري على سبيل الخطأ

منذ 10 دقيقة
كتب: (أ.ش.أ)
إحالة كويتي إلى الشرطة بتهمة إصابة مصري بطلق ناري على سبيل الخطأ

صورة أرشيفية

أصيب مواطن مصري بطلق ناري "على سبيل الخطأ"، أطلقه مواطن كويتي، في أثناء فحص بندقية داخل متجر لبيع الأسلحة النارية بالكويت.

وكان مصري، يعمل في متجر لبيع الأسلحة النارية بمنطقة "الضجيج" بمحافظة "الفروانية"، فوجيء في أثناء فحص مواطن كويتي بندقية بغرض شرائها، بطلق ناري يخرج منها، ما أدى إلى إصابته، ونقله إلى المستشفى في حالة غير مستقرة؛ حيث تم احتجازه بغرفة العناية الفائقة.

من جانبها، أحالت السلطات الكويتية المواطن الكويتي إلى مخفر الشرطة؛ حيث أكد خلال التحقيقات أنه فوجيء في أثناء تجربة البندقية، بخروج طلقة منها أصابت البائع المصري، مشيرا إلى أنه لم يكن يعلم بوجود ذخيرة بالبندقية.

وتحفظ على البندقية المستخدمة في الحادث، وأحيلت الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة.

 

 

 

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