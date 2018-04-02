لاشين لـ"السيسي": نبارك لك ثقة مصر ونوصيك بها وأهلها خيرا

أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة رئاسية ثانية، موجها له كلمة قائلا له: "الرئيس عبدالفتاح السيسي نبارك لك ثقة مصر ونوصيك بمصر وأهلها خيرا، وشعب مصر وأصوات شعب مصر خير شاهد على ذلك، والشعب جدد ثقته فيك وأنت أهل للأمانة وجدير بالمهمة".

وأضاف إبراهيم، خلال المؤتمر الصحفي للهيئة لإعلان النتائج النهائية لانتخابات الرئاسة 2018، اليوم، أن ما تشير إليه الإحصائيات من إقبال يدل على حبكم لوطنكم، وكان ما يميز الإقبال لم يكن مدفوعًا بوعد أو وعيد، بل حب الوطن.

وأكد لاشين، أن المرأة المصرية لم تتأخر يوما عن وطنها، وأن ذوي الإعاقة لهم مشاركة جادة وفاعلة وعطاء لا محدود.

ووجه كلمة للمرشح موسى مصطفى موسى، قائلا: "مارست حقك السياسي أملا في الإسهام من أجل رفعة وطننا، ونافست على الرئاسة بشرف ولك كل التقدير".

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، بولاية ثانية، إذ حصل الرئيس السيسي على 21 مليونا و835 ألفا و387 صوتا، وحصل المرشح موسى مصطفى موسى على 656 ألفا و534 صوتا.

كانت الانتخابات الرئاسية انطلقت، يوم الإثنين 26 مارس وانتهت الأربعاء 28 مارس، تنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.