الوطنية للانتخابات: السيسي يحصد 21 مليونا و835 ألف صوت بنسبة 97.8%

قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه تمت زيادة عدد المقار الانتخابية في الداخل والخارج عن ذي قبل وزيادة عدد القضاة إلى 18 ألفا و808 قضاة، و124 ألف أمين لجنة، وزيادة عدد الساعات الانتخابية وأيام التصويت إلى 6 أيام، 3 في الداخل والخارج.

وأضاف إبراهيم، خلال المؤتمر الصحفي للهيئة للإعلان النتائج النهائية لانتخابات الرئاسة 2018، أن الهيئة لم تخطر بأي مخالفات.

وتابع إبراهيم أن فرز الصناديق أسفر عن أن عدد المقيدين 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، في الخارج 157 ألفا و60 ناخبا، وبعد استنزالهم 58 مليونا و921 ألفا 78 ناخبا.

وعدد من أدلوا بأصواتهم بالداخل 24 مليونا و254 ألفا و152 ناخبا بنسبة 41.5%.

وعدد الأصوات الصحيحة 22 مليونا و491 ألفا و921 صوتا بنسبة 92.3% من إجمالي الأصوات.

وعدد الأصوات الباطلة مليون و762 ألفا و231، بنسبة 7.27% من إجمالي الأصوات.

وحصل السيد عبد الفتاح سعيد حسين السيسي على 21 مليونا و835 ألفا و387 صوتا، بنسبة 97.8% من الأصوات الصحية.

وحصل موسى مصطفى موسى على نسبة 656 ألفا و534 صوتا بنسبة 2.92% من الأصوات الصحيحة.

وعليه اجتمع مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات وأصدر القرار رقم 57 لسنة 2018، باعتماد النتيجة النهائية متضمنا فوز السيد عبد الفتاح خليل حسين السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسي بمنصب رئيس الجمهورية