بين 2014 و2018.. "حمدين" يكسب "موسى" في صراع المركز الثالث

4 أعوام فاصلة بين الانتخابات الرئاسية التي أجريت بين عامي 2014 و2018، وكان في مواجهة الرئيس عبدالفتاح السيسي مرشح وحيد في كل منهما.

وفي الانتخابات التي أجريت العام الجاري حصل المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى على 656 ألفا و534 صوتا بنسبة بلغت 2.92%، وفي انتخابات عام 2014 كان المرشح الرئاسي حمدين صباحي حصل على 757 ألفًا و511 صوتًا أي بنسبة بلغت 3.1%.

المركز الثاني في المرتين احتلته الأصوات الباطلة، ففي 2014 كانت مليون و40 ألفا و608 صوتا، وفي 2018 وصلت مليون و762 ألفًا و231 صوتا.

وكانت نسبة المشاركة في انتخابات 2014 بلغت 25 مليونا و578 الفا و223 ناخبا، وفي العام الحالي بلغت 24 مليونا و97 ألفا و92 ناخبا.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، بولاية ثانية، إذ حصل الرئيس السيسي على 21 مليونا و835 ألفا و387 صوتا، وحصل المرشح موسى مصطفى موسى على 656 ألفا و534 صوتا.

كانت الانتخابات الرئاسية انطلقت، يوم الإثنين 26 مارس وانتهت الأربعاء 28 مارس، تنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.