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"تقنية النانو وأساليب التحضير".. دورة تدريبية بعلوم الإسكندرية

منذ 13 دقيقة
كتب: مروة مرسي
"تقنية النانو وأساليب التحضير".. دورة تدريبية بعلوم الإسكندرية

دورة تدريبية بعلوم الإسكندرية بعنوان "تقنية النانو وأساليب التحضير والتطبيقات"

نظمت كلية العلوم جامعة الإسكندرية بالتعاون مع وحدة الميكروسكوب الإلكتروني دورة تدريبية بعنوان "تقنية النانو وأساليب التحضير والتطبيقات" وذلك في  بمبنى الكلية بالشاطبي ألقاها الدكتور محمود محمد عمارة مدرس الكيمياء الفيزيائية بعلوم الإسكندرية تناول شرح تعريفات المواد النانومترية وأهميتها وطرق توصيفها والخواص الضوئية والإلكترونية لها.

كما تناول أيضا شرح استخدام الحفز الضوئي غير المتجانس في تطبيقات مخالفة مثل تنقية البيئة من الأصباغ العضوية واختزال ثاني أكسيد الكربون وتحويلة إلى وقود.

كما حاضر الدكتور أحمد عبد المنعم رئيس قسم علوم وهندسة المواد بهندسة الإسكندرية، متناولا إنتاج وتوصيف الجرافين واستخدماته واستخدام بعض مركباته في تطبيقات الطاقة والإلكترونيات.

كما حاضر الدكتور معتز سليمان الأستاذ بقسم علوم المواد بمعهد الدراسات العليا والبحوث شرح الطاقة الشمسية وتطبيقاتها وعلاقتها بتقنية النانو.

كما شرحت الدكتورة عفاف العوفي أستاذ المواد المتطورة وتكنولوجيا النانو ورئيس قسم هندسة الغزل والنسيج بهندسة الإسكندرية تصنيع مواد النانو للتطبيقات الطبية والصناعية بخواص متعددة مضادة للبكتريا.

كما عرضت الدكتورة عزة عطية الأستاذ بقسم علم الحيوان، بيولوجيا الخلية والأنسجة بكلية العلوم، فوائد وأخطار النانو تكنولوجي عند أنسجة الحيوانات المختلفة والمخاطر التي يتعرض لها الانسان.

 

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