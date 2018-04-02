رئيس جامعة بني سويف يهنئ "السيسي" لفوزه بولاية ثانية

أرسل الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الإثنين، ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية لولاية ثانية.

وجاء نص البرقية "فخامة الرئيس القائد عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن اسرة جامعة بني سويف، مجلس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والعاملين والطلاب، نرفع إلى فخامتكم آسمى آيات التهاني والتبريكات بالثقة الغالية التي أولاها لكم الشعب المصري، بتأييد منقطع النظير لولاية رئاسية ثانية، فكان نجاحكم الباهر نجاح للشعب المصري، وكانت الانتخابات دليلا على عمق الثقة والمحبة والتأييد الذى عبر عنه الشعب من خلال صناديق الاقتراع وكانت مبايعتكم لقيادة سفينة الوطن فى الفترة الرئاسية الجديدة إلى بر الأمن والأمان والازدهار والتقدم والتنمية والرخاء باذن الله تعالى".

كما تضمنت البرقية "إذ ننتهز هذه المناسبة السعيدة لنهنئ أنفسنا والشعب المصري، دمتم رمزا وفخرا ومجدا لمصر وللعروبة والإنسانية، وفقكم الله، وسدد على طريق الخير خطاكم ودائما تحيا مصر".