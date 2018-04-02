جيهان السادات: البلد كلها كانت فرحانة بالانتخابات

قال جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إن مصر كلها سعيدة بالانتخابات، والجميع يعرف أن الشعب كان سيختار الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكان متأكدًا من تلبية الشعب للنداء، ونزوله للانتخابات.

وأضافت "السادات"، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "دي إم سي": "وأنا كنت رايحة اللجنة كإني رايحة فرح، والبلد كلها كانت فرحانة، وكان جو من البهجة والسعادة".

وتابعت زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، أن السيسي قدم إنجازات عديدة في الفترة الرئاسية الأولى منها الأمن والأمان، والقضاء على الإرهاب بنسبة كبيرة، ومشاكل الكهرباء، وعلاج فيروس "سي".

وأضافت "السادات": "أنا بنتي الكبيرة كان عندها المرض ده، واتعالجت وخفت في مصر"، مضيفة أن الرئيس السيسي رجل وطني يحب مصر، ويريد عمل الكثير للمصريين، موضحة أن الشعب المصري مقدر كل مجهوداته والدليل نزوله للجان الانتخابات.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، بولاية ثانية، إذ حصل الرئيس السيسي على 21 مليونا و835 ألفا و387 صوتا، وحصل المرشح موسى مصطفى موسى على 656 ألفا و534 صوتا.

كانت الانتخابات الرئاسية انطلقت، يوم الإثنين 26 مارس وانتهت الأربعاء 28 مارس، تنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.