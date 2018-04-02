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الوطن

وزير شؤون النواب عن فوز السيسي بالانتخابات: رئيس "محبوب"

منذ 8 دقيقة
كتب: هبة أمين
وزير شؤون النواب عن فوز السيسي بالانتخابات: رئيس "محبوب"

عمر مروان

قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن الشعب المصري قام بإضافة أيام جديدة جيدة لأيام مجيدة، موضحا أن "الشعب قال كلمته في الانتخابات الرئاسية بقوة حاملا معه عدة رسائل".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، المخصصة لإلقاء النواب كلمات لتقديم التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بفوزه بولاية رئاسية ثانية.

وقال "مروان"، إن الرسالة الأولى، هي أن الشعب صاحب القرار على أرضه وصاحب وعي سياسي وعلى درجة كبيرة، ورفض دعوات التشكيك التي روجها الخائنون، أما الرسالة الثانية هي أن الشعب يلتف حول الخط الوطني الذي تمسك بالهوية ومحاربة الإرهاب والحفاظ على أركان الدولة.

وأشار إلى أن الرسالة الثالثة، هي تقدير الشعب للدولة بكل مؤسساتها وكل الأجهزة التي قامت بتأمين العملية الانتخابية الرئاسية، وبادروا بالجهد والحشد الكبير أمام اللجان الانتخابية.

واستطرد "مروان": "أسجل أن النواب لهم الدور الرئيسي في الحراك الشعبي أمام اللجان وكان لهم حسن الإدارة لهذه المنظومة، وأجدد العهد لرجال القوات المسلحة والشرطة البواسل بأننا نقف معهم ونساندهم مساندة شاملة حتى نستأصل شأفة الإرهاب تماما لتكون مصر كما نتمناها تحت قيادة الرئيس المنتخب المحبوب المخلص لوطنه وللمصريين عبدالفتاح السيسي".

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، بولاية ثانية، إذ حصل الرئيس السيسي على 21 مليونا و835 ألفا و387 صوتا، وحصل المرشح موسى مصطفى موسى على 656 ألفا و534 صوتا.

كانت الانتخابات الرئاسية انطلقت، يوم الإثنين 26 مارس وانتهت الأربعاء 28 مارس، تنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

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