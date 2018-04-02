تسجيل الدخول

الوطن

إنشاء مستشفى بيطري تعليمي وفتح باب التقدم للدراسات العليا بطب الوادي

منذ 5 دقيقة
كتب: شرف غريب
إنشاء مستشفى بيطري تعليمي وفتح باب التقدم للدراسات العليا بطب الوادي

محافظ الوادي الجديد مع قيادات فرع الجامعة

قال الدكتور سطوحي أحمد سطوحي عميد كلية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، إنه قد تم البدء في إجراءات إنشاء مستشفى تعليمي بيطري بفرع الجامعة بالمحافظة.

وأضاف سطوحي أن المستشفى التي سيجرى إنشاؤها بمنطقة الكيلو 10 طريق (الخارجة/أسيوط) ستكون على مساحة 1000 متر مربع لخدمة طلاب الكلية وأهالي المحافظة.

وأوضح سطوحي أنه سيتم فتح باب التقدم لاختيار عدد من المعيدين من خريجي كلية الطب البيطري بالمحافظة، وأنه قد جرت الموافقة على فتح باب التقدم للراغبين من أبناء المحافظة للالتحاق بالدراسات العليا.

وأشار الدكتور عاطف أبو الوفا نائب رئيس الجامعة لفرع الوادي الجديد، إلى أنه قد جرت الموافقة على إنشاء عدد 2 مبنى جديد لفرع الجامعة أحدهما لكلية الطب البيطري والآخر لكلية الزراعة، مما يساهم بشكل جاد في النهوض بالتعليم الجامعي بالمحافظة.

أخبار متعلقة

محافظ الوادي الجديد: لم نرصد أي تجاوزات بالانتخابات داخل المحافظة

محافظ الوادي الجديد: لم نرصد أي تجاوزات بالانتخابات داخل المحافظة
محافظ الوادي الجديد يتابع سير الانتخابات من غرفة العمليات الرئيسية

محافظ الوادي الجديد يتابع سير الانتخابات من غرفة العمليات الرئيسية
محافظ الوادي الجديد: لم نرصد أي مخالفات أو تجاوزات في الانتخابات

محافظ الوادي الجديد: لم نرصد أي مخالفات أو تجاوزات في الانتخابات
أثناء تفقده اللجان الانتخابية.. محافظ الوادي الجديد يلتقي أعضاء "شارك"

أثناء تفقده اللجان الانتخابية.. محافظ الوادي الجديد يلتقي أعضاء "شارك"

التعليقات

الأقباط يحتفلون بـ

أحدث الأخبار

مجدي حجازي: إطلاق مسابقة "العباقرة من أسوان" العام المقبل

مجدي حجازي: إطلاق مسابقة "العباقرة من أسوان" العام المقبل

الاستقرار أهمها.. أسباب انخفاض المشاركة بانتخابات 2018 عنها في 2014

الاستقرار أهمها.. أسباب انخفاض المشاركة بانتخابات 2018 عنها في 2014

وكيل نقابة المهندسين: قرارات "ضاحي" غير قانونية وتسببت في فصل 88 موظفا

وكيل نقابة المهندسين: قرارات "ضاحي" غير قانونية وتسببت في فصل 88 موظفا

الليلة.. "ترزي العروسة" بـ"اتفرج يا سلام" على القناة الثانية

الليلة.. "ترزي العروسة" بـ"اتفرج يا سلام" على القناة الثانية

برلماني: بعد فوز السيسي مصر تبدأ مرحلة جديدة في صناعة الإنجازات

برلماني: بعد فوز السيسي مصر تبدأ مرحلة جديدة في صناعة الإنجازات

اختيارات الوطن

القاهرة رقم "1".. أعلى 5 محافظات مشاركة بانتخابات 2014 و2018

القاهرة رقم "1".. أعلى 5 محافظات مشاركة بانتخابات 2014 و2018

بين 2014 و2018.. "حمدين" يكسب "موسى" في صراع المركز الثالث

بين 2014 و2018.. "حمدين" يكسب "موسى" في صراع المركز الثالث

بين "1952 و2018".. نسب نجاح رؤساء مصر منذ إعلان الجمهورية

بين "1952 و2018".. نسب نجاح رؤساء مصر منذ إعلان الجمهورية

رسائل المواطنين بعد التصويت: «نزلنا علشان البلد والباقى على الرئيس وحكومته»

رسائل المواطنين بعد التصويت: «نزلنا علشان البلد والباقى على الرئيس وحكومته»

معرض كتب لتشجيع أهالى أسيوط على القراءة: «بجنيه وبس.. وتعالى بص»

معرض كتب لتشجيع أهالى أسيوط على القراءة: «بجنيه وبس.. وتعالى بص»

الأكثر قراءة

عاجل