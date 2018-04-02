إنشاء مستشفى بيطري تعليمي وفتح باب التقدم للدراسات العليا بطب الوادي

قال الدكتور سطوحي أحمد سطوحي عميد كلية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، إنه قد تم البدء في إجراءات إنشاء مستشفى تعليمي بيطري بفرع الجامعة بالمحافظة.

وأضاف سطوحي أن المستشفى التي سيجرى إنشاؤها بمنطقة الكيلو 10 طريق (الخارجة/أسيوط) ستكون على مساحة 1000 متر مربع لخدمة طلاب الكلية وأهالي المحافظة.

وأوضح سطوحي أنه سيتم فتح باب التقدم لاختيار عدد من المعيدين من خريجي كلية الطب البيطري بالمحافظة، وأنه قد جرت الموافقة على فتح باب التقدم للراغبين من أبناء المحافظة للالتحاق بالدراسات العليا.

وأشار الدكتور عاطف أبو الوفا نائب رئيس الجامعة لفرع الوادي الجديد، إلى أنه قد جرت الموافقة على إنشاء عدد 2 مبنى جديد لفرع الجامعة أحدهما لكلية الطب البيطري والآخر لكلية الزراعة، مما يساهم بشكل جاد في النهوض بالتعليم الجامعي بالمحافظة.