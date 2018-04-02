إعادة الكهرباء لمدينة أبو سمبل لطبيعتها عقب إصلاح أبراج الضغط العالي  

أكد المهندس أحمد فتحي، رئيس قطاع المشروعات بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، أنه تم الانتهاء من إعادة تركيب الأبراج الـ4 التي انهارت في توشكى عقب العاصفة الترابية التي ضربت المحافظة منذ عدة أيام.

وتم وضع الجهد على الدائرتين السد العالي/ توشكى، جهد 220 ك.ف، والتحميل عليها وتغذية محطات العوينات وأبو سمبل، وتمت الصيانه قبل الموعد المحدد وذلك بعد تدخل عدد كبير من فرق الصيانة، وتحت إشراف المهندس خليفة محمد خليفة رئيس قطاع الوقاية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء.