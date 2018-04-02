نائبة: مشاركة ذوى الإعاقة في انتخابات الرئاسة لاهتمام "السيسي" بهم

تقدمت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، بالتهنئة إلى جموع الشعب المصرى وإلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة إعلان اللجنة العليا للانتخابات فوزه بفترة رئاسية ثانية.

وأكدت "هجرس"، فى بيان، أن الانتخابات الرئاسية كانت ملحمة شعبية جديدة شاركت في صناعتها كل طوائف وشرائح الشعب المصري وأن الأشخاص ذوى الإعاقة والنساء والفتيات منهم بشكل خاص بإقبالهم الكبير على المشاركة وبتصويتهم للرئيس عبد الفتاح السيسى عبروا عن توقعهم بأن تكون الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس كلها أعوام الأشخاص ذوى الإعاقة وليس فقط 2018.

وأشارت إلى أن اقبال الأشخاص ذوى الإعاقة على التصويت في الانتخابات الرئاسية يعود إلى اهتمام الرئيس الكبير بقضايا الإعاقة واعطاءه أولويه كبيرة لمشكلاتهم وخروج قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة للنور وتخصيص عام 2018 عام الأشخاص ذوى الإعاقة واهتمام قطاعات الدولة المختلفة بانجاز حلول لمشكلات أبناء هذه الشريحة.