رئيس "دفاع البرلمان": بحثنا ملفي فلسطين والسودان مع وزير الخارجية

قال النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن اللجنة خلال لقاءها وزير الخارجية، السفير سامح شكري، اليوم، بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون العربية والخارجية والشئون الإفريقية، بحثت عددا من الملفات الهامة.

وأضاف "عامر" في تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب انتهاء اللقاء، أنه تم الحديث عن القضية الفلسطينية، ولفت عامر إلى أن الوزير شدد على أن هذه القضية من أهم القضايا، وأن مصر تقف قلبا وقالبا إلى جوار الشعب الفلسطيني.

وعن العلاقات مع السودان، نوه عامر إلى أن وزير الخاجية أكد أن مصر والسودان دولتان متجاورتان، ويمثلان عمقا استراتيجيا لبعضهما البعض، وأنهما مرتبطتان بمصالح مشتركة على مدى التاريخ، وأن الجانبين يبذلان كل الجهد لتحقيق وحدة المصالح المشتركة، وتقريب وجهات النظر، وأنه مهما حدث من اختلافات محدودة فيتم التغلب عليها بما يخدم المصالح المشتركة للدولتين.