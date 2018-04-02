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الوطن

تأجيل محاكمة محمد بديع وآخرين في "أحداث العدوة" لـ 6 مايو

اليوم PM 06:32
كتب: علاء يوسف
تأجيل محاكمة محمد بديع وآخرين في "أحداث العدوة" لـ 6 مايو

المتهم محمد بديع

أجلت محكمة جنايات المنيا المنعقدة بطرة برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، منذ قليل، إعادة محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان وآخرين، في قضية أحداث العدوة الواقعة بعد فض اعتصامي الإخوان، في رابعة العدوية والنهضة، لجلسة 6 مايو المقبل، لاستكمال المرافعة.

وأسندت النيابة العامة، للمتهمين في القضية التحريض على ارتكاب أعمال العنف والتجمهر والقتل العمد والشروع فيه، وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وحيازة الأسلحة والذخيرة دون ترخيص.

وكانت محكمة جنايات المنيا، أصدرت حكما غيابيا في يونيو 2014، بمعاقبة "بديع" بالإعدام شنقا، إلا أنه تقدم بإعادة إجراءات لمحاكمته.

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