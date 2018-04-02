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الوطن

"السويدي" وقيادات "دعم مصر" يهنئون "أبو شقة" برئاسته لحزب الوفد

منذ 32 دقيقة
كتب: ولاء نعمة الله
"السويدي" وقيادات "دعم مصر" يهنئون "أبو شقة" برئاسته لحزب الوفد

النائب محمد السويدي

توجه المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر برفقة كل من الدكتور مجدي مرشد، الأمين العام لائتلاف دعم مصر، والدكتورة جهاد عامر، عضو مجلس النواب، والدكتورة هالة أبوعلي، أعضاء الهيئة الاستشارية للائتلاف، والمستشار أحمد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، ووفد من فريق عمل الشباب بالائتلاف بزيارة لمقر حزب الوفد، مساء اليوم الاثنين، لتقديم التهنئة للمستشار بهاء الدين أبو شقة بمناسبة فوزه برئاسة حزب الوفد.

وأكد المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، أن رئاسة المستشار بهاء أبو شقة لحزب الوفد تمثل مرحلة جديدة وواعدة لهذا الحزب العريق، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة تحتاج إلى أحزاب قوية تثري الحياة السياسية وتساهم بقوة وفاعلية في بناء الوطن.

من جانبه، رحب المستشار بهاء أبو شقة بقيادات ائتلاف دعم مصر مشيدا بالدور البارز لائتلاف الأغلبية البرلمانية والجهود التشريعية التي قام أعضاؤه بها خلال الفترة الماضية، مؤكداً أهمية التعاون المثمر بين ائتلاف دعم مصر وحزب الوفد من أجل إثراء الحياة الديمقراطية.

وقال الدكتور مجدي مرشد، إن حزب الوفد بدأ مرحلة جديدة بتولي المستشار بهاء أبو شقة قيادته، مشيراً إلى استعداد ائتلاف دعم مصر للتعاون مع حزب الوفد من أجل استكمال مسيرة بناء وتنمية الوطن.

وأشادت الدكتورة جهاد عامر، بالعرس الديمقراطي الذي شهده حزب الوفد خلال انتخاب رئيس الحزب، مشيرةً إلى أن ائتلاف دعم مصر مع انطلاقته الجديدة يعمل مع جميع القوى الوطنية المخلصة من أجل المشاركة التنموية في بناء الوطن.

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