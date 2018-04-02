السيسي: مشهد المشاركة في الانتخابات لكل أطياف المجتمع كان مبهرا

السيسي
نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ملخص ما جاء في خطابه للأمة بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية 2018.
وجاءت أبرز تصريحاته على النحو التالي:
- مشهد المشاركة في الانتخابات لكل أطياف المجتمع كان مبهراً.
- المرأة المصرية كانت في مقدمة الصفوف المشارِكة في الانتخابات الرئاسية.
- أبطال الجيش والشرطة عقدوا العزم على توفير الحماية للشعب المصري خلال الانتخابات.
- أتوجّه بالتحية والتقدير للشعب المصري وأعِدُكُم بأن أظل في عملي من أجل رِفعة مصر.
- أعِدُكُم أن أعمل لجميع الشعب المصري دون تمييز.
- أتوجّه بالشُكر للسيد موسى مصطفى موسى الذي خاض منافسة شريفة في انتخابات الرئاسة.