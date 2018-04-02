تسجيل الدخول

الوطن

السيسي: مشهد المشاركة في الانتخابات لكل أطياف المجتمع كان مبهرا

منذ 26 دقيقة
كتب: محمود البدوي
السيسي: مشهد المشاركة في الانتخابات لكل أطياف المجتمع كان مبهرا

السيسي

نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ملخص ما جاء في خطابه للأمة بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية 2018.

وجاءت أبرز تصريحاته على النحو التالي:

- مشهد المشاركة في الانتخابات لكل أطياف المجتمع كان مبهراً.

- المرأة المصرية كانت في مقدمة الصفوف المشارِكة في الانتخابات الرئاسية.

- أبطال الجيش والشرطة عقدوا العزم على توفير الحماية للشعب المصري خلال الانتخابات.

- أتوجّه بالتحية والتقدير للشعب المصري وأعِدُكُم بأن أظل في عملي من أجل رِفعة مصر.

- أعِدُكُم أن أعمل لجميع الشعب المصري دون تمييز.

- أتوجّه بالشُكر للسيد موسى مصطفى موسى الذي خاض منافسة شريفة في انتخابات الرئاسة.

أخبار متعلقة

عاجل| السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي

عاجل| السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي
نائبة: مشاركة ذوى الإعاقة في انتخابات الرئاسة لاهتمام "السيسي" بهم

نائبة: مشاركة ذوى الإعاقة في انتخابات الرئاسة لاهتمام "السيسي" بهم
السيسي: أعدكم بأن أعمل لكل المصريين.. من أعطاني صوته ومن فعل غير ذلك

السيسي: أعدكم بأن أعمل لكل المصريين.. من أعطاني صوته ومن فعل غير ذلك
تشديدات أمنية مكثفة قبل بدء الاحتفال بفوز السيسي بمحيط جامعة القاهرة

تشديدات أمنية مكثفة قبل بدء الاحتفال بفوز السيسي بمحيط جامعة القاهرة
السيسي: المرأة تقدمت مشهد الاصطفاف الوطني مع شباب مفعم بالأمل

السيسي: المرأة تقدمت مشهد الاصطفاف الوطني مع شباب مفعم بالأمل

التعليقات

الأقباط يحتفلون بـ

أحدث الأخبار

متحدث "النواب": "الرئاسة" لم تبلغنا بموعد حلف السيسي لليمين

متحدث "النواب": "الرئاسة" لم تبلغنا بموعد حلف السيسي لليمين

نواب "تعليم البرلمان" يشنون هجوما على طارق شوقي بسبب تكرار تغيبه

نواب "تعليم البرلمان" يشنون هجوما على طارق شوقي بسبب تكرار تغيبه

موسى مصطفى: أُخطط من الآن لخوض الانتخابات الرئاسية 2022

موسى مصطفى: أُخطط من الآن لخوض الانتخابات الرئاسية 2022

"المتحدة لحقوق الإنسان" تهنئ السيسي لفوزه بالانتخابات الرئاسية

"المتحدة لحقوق الإنسان" تهنئ السيسي لفوزه بالانتخابات الرئاسية

عبد العال للنواب: "أنا قاعد من بدرى.. ياريت تراعوا حقوق الإنسان معايا"

عبد العال للنواب: "أنا قاعد من بدرى.. ياريت تراعوا حقوق الإنسان معايا"

اختيارات الوطن

نص كلمة السيسي بعد توليه فترة رئاسة ثانية: احتشادكم كان لتجديد العهد

نص كلمة السيسي بعد توليه فترة رئاسة ثانية: احتشادكم كان لتجديد العهد

الاستقرار أهمها.. أسباب انخفاض المشاركة بانتخابات 2018 عنها في 2014

الاستقرار أهمها.. أسباب انخفاض المشاركة بانتخابات 2018 عنها في 2014

أعلى 5 محافظات مشاركة بانتخابات 2014 و2018..المنوفية تتنازل عن الصدارة

أعلى 5 محافظات مشاركة بانتخابات 2014 و2018..المنوفية تتنازل عن الصدارة

بين 2014 و2018.. "حمدين" يكسب "موسى" في صراع المركز الثالث

بين 2014 و2018.. "حمدين" يكسب "موسى" في صراع المركز الثالث

بين "1952 و2018".. نسب نجاح رؤساء مصر منذ إعلان الجمهورية

بين "1952 و2018".. نسب نجاح رؤساء مصر منذ إعلان الجمهورية

الأكثر قراءة

عاجل