شيحة: وزارة التربية والتعليم فشلت في إدارة ملف المدارس الخاصة

انتقد عدد من نواب لجنة التعليم والبحث العلمي، عدم عرض الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، لخطة تطوير التعليم على اللجنة حتى الآن، رغم مرور 15 شهرًا على توليه الوزارة.

ووجه الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، رسالة لحكومة المهندس شريف إسماعيل، بعد تغيب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن اجتماع اللجنة لمناقشة ارتفاع مصروفات الدراسة بالمدارس الخاصة.

وشدد رئيس اللجنة على أنه "لن يتم تمرير أي خطة من البرلمان ولجانه"، مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم فشلت في إدارة ملف المدارس الخاصة، و"إذا تم إدارة باقي الملفات بنفس الطريقة هانكون خارج التاريخ".