تسجيل الدخول

الوطن

شيحة: وزارة التربية والتعليم فشلت في إدارة ملف المدارس الخاصة

منذ 26 دقيقة
كتب: محمد طارق
شيحة: وزارة التربية والتعليم فشلت في إدارة ملف المدارس الخاصة

جمال شيحة

انتقد عدد من نواب لجنة التعليم والبحث العلمي، عدم عرض الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، لخطة تطوير التعليم على اللجنة حتى الآن، رغم مرور 15 شهرًا على توليه الوزارة.

ووجه الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، رسالة لحكومة المهندس شريف إسماعيل، بعد تغيب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن اجتماع اللجنة لمناقشة ارتفاع مصروفات الدراسة بالمدارس الخاصة. 

وشدد رئيس اللجنة على أنه "لن يتم تمرير أي خطة من البرلمان ولجانه"، مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم فشلت في إدارة ملف المدارس الخاصة، و"إذا تم إدارة باقي الملفات بنفس الطريقة هانكون خارج التاريخ".

 

 

أخبار متعلقة

وزير الخارجية لـ"النواب": مصر دولة قادرة على مواجهة التحديات

وزير الخارجية لـ"النواب": مصر دولة قادرة على مواجهة التحديات
بدء اجتماع "تعليم النواب" لبحث طلبات إحاطة حول "ارتفاع مصاريف المدارس"

بدء اجتماع "تعليم النواب" لبحث طلبات إحاطة حول "ارتفاع مصاريف المدارس"
وزير شؤون النواب عن فوز السيسي بالانتخابات: رئيس "محبوب"

وزير شؤون النواب عن فوز السيسي بالانتخابات: رئيس "محبوب"
رئيس النواب الليبي يهنئ السيسي: اختياركم دليل ذكاء الشعب المصري

رئيس النواب الليبي يهنئ السيسي: اختياركم دليل ذكاء الشعب المصري
بالصور| استعدادات مجلس النواب لاستقبال وفود الاتحاد البرلماني العربي

بالصور| استعدادات مجلس النواب لاستقبال وفود الاتحاد البرلماني العربي

التعليقات

الأقباط يحتفلون بـ

أحدث الأخبار

تأجيل ثاني جلسات محاكمة سكرتير عام السويس بتهمة الرشوة لـ9 مايو

تأجيل ثاني جلسات محاكمة سكرتير عام السويس بتهمة الرشوة لـ9 مايو

متحدث "النواب": "الرئاسة" لم تبلغنا بموعد حلف السيسي لليمين

متحدث "النواب": "الرئاسة" لم تبلغنا بموعد حلف السيسي لليمين

نواب "تعليم البرلمان" يشنون هجوما على طارق شوقي بسبب تكرار تغيبه

نواب "تعليم البرلمان" يشنون هجوما على طارق شوقي بسبب تكرار تغيبه

موسى مصطفى: أُخطط من الآن لخوض الانتخابات الرئاسية 2022

موسى مصطفى: أُخطط من الآن لخوض الانتخابات الرئاسية 2022

"المتحدة لحقوق الإنسان" تهنئ السيسي لفوزه بالانتخابات الرئاسية

"المتحدة لحقوق الإنسان" تهنئ السيسي لفوزه بالانتخابات الرئاسية

اختيارات الوطن

نص كلمة السيسي بعد توليه فترة رئاسة ثانية: احتشادكم كان لتجديد العهد

نص كلمة السيسي بعد توليه فترة رئاسة ثانية: احتشادكم كان لتجديد العهد

الاستقرار أهمها.. أسباب انخفاض المشاركة بانتخابات 2018 عنها في 2014

الاستقرار أهمها.. أسباب انخفاض المشاركة بانتخابات 2018 عنها في 2014

أعلى 5 محافظات مشاركة بانتخابات 2014 و2018..المنوفية تتنازل عن الصدارة

أعلى 5 محافظات مشاركة بانتخابات 2014 و2018..المنوفية تتنازل عن الصدارة

بين 2014 و2018.. "حمدين" يكسب "موسى" في صراع المركز الثالث

بين 2014 و2018.. "حمدين" يكسب "موسى" في صراع المركز الثالث

بين "1952 و2018".. نسب نجاح رؤساء مصر منذ إعلان الجمهورية

بين "1952 و2018".. نسب نجاح رؤساء مصر منذ إعلان الجمهورية

الأكثر قراءة

عاجل