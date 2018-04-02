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الوطن

صلاح عبد الله: "مررنا بفترة تشكيك وحصار إعلامي واليوم مصر فرحانة"

منذ 39 دقيقة
كتب: الهام زيدان
صلاح عبد الله: "مررنا بفترة تشكيك وحصار إعلامي واليوم مصر فرحانة"

صلاح عبدالله

قال الفنان القدير صلاح عبد الله، إن البلاد شهدت خلال الفترة الماضية حملة تشكيك وهجوم مستمر على كل شخص يذكر مصر بخير أو يشيد بآداء الرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحا :"مرينا بفترة من التشكيك والحصار الإعلامى شديدة والآن مصر فرحانة".

وأضاف صلاح عبد الله، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية جيهان منصور، عبر فضائية "الحياة"، أن القنوات المعادية لمصر ومعها بعض المجلات والصحف العالمية روجت أخبار تتنافى تماماً لما يحدث فى الداخل المصري.

وتابع: "أريد أن اتوجه بالشكر لرئيس الهيئة العامة لاستعلامات ضياء رشوان لمواجهته هذه الإدعاءات بأدلة قوية فندت كل الإدعاءات المغلوطة".

ووجه الفنان صلاح عبد الله، رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسى قال خلالها: "مصر بيك فى حاجة أنها تستقر وترتاح اللى فات تمام كويس واللى جى إن شاء الله أحلى حاجة".

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