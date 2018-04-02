تسجيل الدخول

الوطن

وزير الصحة مهنئا السيسي: الأجيال القادمة ستلمس إنجازاتك بفخر

منذ 30 دقيقة
كتب: محمد مجدي
وزير الصحة مهنئا السيسي: الأجيال القادمة ستلمس إنجازاتك بفخر

د احمد عماد وزير الصحة

هنأ الدكتور أحمد عمادالدين راضي، وزير الصحة والسكان، الشعب المصري، بمناسبة فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بفترة رئاسية ثانية.

وأكد عمادالدين أن فوز الرئيس السيسي يعكس مدى حب وتأييد المصريين للرئيس بعد الإنجازات التي أحدثت طفرة في مصر على مدار السنوات الأربعة الماضية، مشيراً الى أن الأجيال القادمة ستلمس تلك الإنجازات بكل فخر وعزة.

وقال، إن القطاع الصحي شهد تطوراً ملموساً غير مسبوقاً فى عهد الرئيس السيسي، لافتاً إلى أن الحدث الأهم هو صدور قانون التأمين الصحي الشامل الجديد وتطبيقة على أرض الواقع، بالإضافة إلى مبادرة فيروس "سي" التي حققت فيها مصر إنجازاً عالمياً كبيراً.

أخبار متعلقة

عاجل| السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي

عاجل| السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي
ترامب يهنئ السيسي بإعادة انتخابه رئيسا لفترة ثانية

ترامب يهنئ السيسي بإعادة انتخابه رئيسا لفترة ثانية
جامعة القاهرة تهنىء السيسي بإعادة انتخابه رئيساً لفترة ثانية

جامعة القاهرة تهنىء السيسي بإعادة انتخابه رئيساً لفترة ثانية
السيسي: أعدكم بأن أعمل لكل المصريين.. من أعطاني صوته ومن فعل غير ذلك

السيسي: أعدكم بأن أعمل لكل المصريين.. من أعطاني صوته ومن فعل غير ذلك

التعليقات

الأقباط يحتفلون بـ

أحدث الأخبار

موسى مصطفى: أُخطط من الآن لخوض الانتخابات الرئاسية 2022

موسى مصطفى: أُخطط من الآن لخوض الانتخابات الرئاسية 2022

"المتحدة لحقوق الإنسان" تهنئ السيسي لفوزه بالانتخابات الرئاسية

"المتحدة لحقوق الإنسان" تهنئ السيسي لفوزه بالانتخابات الرئاسية

عبد العال للنواب: "أنا قاعد من بدرى.. ياريت تراعوا حقوق الإنسان معايا"

عبد العال للنواب: "أنا قاعد من بدرى.. ياريت تراعوا حقوق الإنسان معايا"

حزب الحركة الوطنية يهنئ الرئيس بفوزه في الانتخابات

حزب الحركة الوطنية يهنئ الرئيس بفوزه في الانتخابات

عبد العال يرفع الجلسة البرلمانية بعد 5 ساعات عمل متواصل

عبد العال يرفع الجلسة البرلمانية بعد 5 ساعات عمل متواصل

اختيارات الوطن

نص كلمة السيسي بعد توليه فترة رئاسة ثانية: احتشادكم كان لتجديد العهد

نص كلمة السيسي بعد توليه فترة رئاسة ثانية: احتشادكم كان لتجديد العهد

الاستقرار أهمها.. أسباب انخفاض المشاركة بانتخابات 2018 عنها في 2014

الاستقرار أهمها.. أسباب انخفاض المشاركة بانتخابات 2018 عنها في 2014

أعلى 5 محافظات مشاركة بانتخابات 2014 و2018..المنوفية تتنازل عن الصدارة

أعلى 5 محافظات مشاركة بانتخابات 2014 و2018..المنوفية تتنازل عن الصدارة

بين 2014 و2018.. "حمدين" يكسب "موسى" في صراع المركز الثالث

بين 2014 و2018.. "حمدين" يكسب "موسى" في صراع المركز الثالث

بين "1952 و2018".. نسب نجاح رؤساء مصر منذ إعلان الجمهورية

بين "1952 و2018".. نسب نجاح رؤساء مصر منذ إعلان الجمهورية

الأكثر قراءة

عاجل