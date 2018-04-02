وزير الصحة مهنئا السيسي: الأجيال القادمة ستلمس إنجازاتك بفخر

هنأ الدكتور أحمد عمادالدين راضي، وزير الصحة والسكان، الشعب المصري، بمناسبة فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بفترة رئاسية ثانية.

وأكد عمادالدين أن فوز الرئيس السيسي يعكس مدى حب وتأييد المصريين للرئيس بعد الإنجازات التي أحدثت طفرة في مصر على مدار السنوات الأربعة الماضية، مشيراً الى أن الأجيال القادمة ستلمس تلك الإنجازات بكل فخر وعزة.

وقال، إن القطاع الصحي شهد تطوراً ملموساً غير مسبوقاً فى عهد الرئيس السيسي، لافتاً إلى أن الحدث الأهم هو صدور قانون التأمين الصحي الشامل الجديد وتطبيقة على أرض الواقع، بالإضافة إلى مبادرة فيروس "سي" التي حققت فيها مصر إنجازاً عالمياً كبيراً.