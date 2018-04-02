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الوطن

"بروفايل".. ورشة تشكيلية بـ"ثقافة جنوب سيناء"

منذ 33 دقيقة
كتب: حماده الشوادفي
"بروفايل".. ورشة تشكيلية بـ"ثقافة جنوب سيناء"

الورشة الفنية

عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة جنوب سيناء فعاليات ورشة الفنون التشكيلية بعنوان "بروفايل" بمدرسة الزهور الإعدادية بنات بالطور العاصمة تدريب وفاء فتحي باحث فنون تشكيلية ومشاركة عدد من الطالبات الموهوبات بالمدرسة ضمن خطة برامج الفنون التشكيلية بالفرع.

واستهدفت الورشة الشريحة العمرية من 12 : 14 سنة لتعليمهن كيفية تصميم بروفايل للوجه لاكتشاف ورعاية المواهب الصغيرة تناولت الورشة بالشرح مفهوم التشريح الوجهي وتقسيم المسافات بنسب متساوية ومراعاة الضوء وتأثير الظل والنور واستخدام ورق الكانسون والأقلام الرصاص لإخراج العمل الفني في صورة مبهرة.

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