في عدد الغد.. أطفال "التوحد" ضحايا مراكز العلاج الوهمية

تنشر "الوطن" في عددها الصادر غدًا الثلاثاء: "أطفال التوحد.. ضحايا مراكز العلاج الوهمية.. عضو بالقومي للمرأة: لا يوجد علاج شاف ونهائي للمرض حتى الآن.. ومراكز العلاج سبوبة".

كما تنشر "الوطن" في عدد الغد أيضًا: "السيسي بعد فوزه رسميًا: ثقتي بالمصريين راسخة.. الرئيس: أعدكم بأن أعمل لكل المصريين دون تمييز.. فمن جدد الثقة بي وأعطاني صوته لا يختلف عمن فعل غير ذلك".

ورياضيًا تقرأ: "عقود وعروض لاعبي القطبين.. الأهلي يرفض عودة متعب وجلسة في الإمارات لحسم تجديد البدري.. والزمالك يعدل عقود مدبولي ومعروف".