تسجيل الدخول

الوطن

في عدد الغد.. أطفال "التوحد" ضحايا مراكز العلاج الوهمية

اليوم PM 07:40
كتب: الوطن
في عدد الغد.. أطفال "التوحد" ضحايا مراكز العلاج الوهمية

عدد الوطن

تنشر "الوطن" في عددها الصادر غدًا الثلاثاء: "أطفال التوحد.. ضحايا مراكز العلاج الوهمية.. عضو بالقومي للمرأة: لا يوجد علاج شاف ونهائي للمرض حتى الآن.. ومراكز العلاج سبوبة".

كما تنشر "الوطن" في عدد الغد أيضًا: "السيسي بعد فوزه رسميًا: ثقتي بالمصريين راسخة.. الرئيس: أعدكم بأن أعمل لكل المصريين دون تمييز.. فمن جدد الثقة بي وأعطاني صوته لا يختلف عمن فعل غير ذلك".

ورياضيًا تقرأ: "عقود وعروض لاعبي القطبين.. الأهلي يرفض عودة متعب وجلسة في الإمارات لحسم تجديد البدري.. والزمالك يعدل عقود مدبولي ومعروف".

أخبار متعلقة

"أبو شقة": الوفد سيظل مدافعا عن شرف وأمن الوطن والمواطن

"أبو شقة": الوفد سيظل مدافعا عن شرف وأمن الوطن والمواطن
بالصور| أرقام غرفة عمليات «الوطن» الأقرب لنتائج الانتخابات الرسمية

بالصور| أرقام غرفة عمليات «الوطن» الأقرب لنتائج الانتخابات الرسمية
موسى بعد فوز السيسي: الشعب أثبت قدرته على التصدي لكل أعداء الوطن

موسى بعد فوز السيسي: الشعب أثبت قدرته على التصدي لكل أعداء الوطن
"حماة الوطن" يهنئ السيسي بفوزه بالرئاسة: يحظى بمصداقية في قلوب الشعب

"حماة الوطن" يهنئ السيسي بفوزه بالرئاسة: يحظى بمصداقية في قلوب الشعب
موسى لـ"الوطن": سنتكاتف مع السيسي في بناء الدولة.. وبرنامجي تحت تصرفه

موسى لـ"الوطن": سنتكاتف مع السيسي في بناء الدولة.. وبرنامجي تحت تصرفه

التعليقات

الأقباط يحتفلون بـ

أحدث الأخبار

الرئيس القبرصي يهنئ السيسي بالفوز في الانتخابات الرئاسية

الرئيس القبرصي يهنئ السيسي بالفوز في الانتخابات الرئاسية

البابا تواضروس مهنئا السيسي: واثقون أن الله سيكون معك بقوة

البابا تواضروس مهنئا السيسي: واثقون أن الله سيكون معك بقوة

"الطيران" تنظم ورشة عمل عن مخاطر اصطدام الطيور المهاجرة بالطائرات

"الطيران" تنظم ورشة عمل عن مخاطر اصطدام الطيور المهاجرة بالطائرات

"الآثار" تطلق مشروعا لدراسة الجوانب العمرانية للقاهرة التاريخية

"الآثار" تطلق مشروعا لدراسة الجوانب العمرانية للقاهرة التاريخية

"غرفة السياحة": 34 ألف معتمر لم يتمكنوا من أداء "البصمة"

"غرفة السياحة": 34 ألف معتمر لم يتمكنوا من أداء "البصمة"

اختيارات الوطن

"بيرجع متعصب ومتضايق بعد كل ماتش".. كيف تتعاملين مع زوجك الزمالكاوي؟

نص كلمة السيسي بعد توليه فترة رئاسة ثانية: احتشادكم كان لتجديد العهد

نص كلمة السيسي بعد توليه فترة رئاسة ثانية: احتشادكم كان لتجديد العهد

الاستقرار أهمها.. أسباب انخفاض المشاركة بانتخابات 2018 عنها في 2014

الاستقرار أهمها.. أسباب انخفاض المشاركة بانتخابات 2018 عنها في 2014

أعلى 5 محافظات مشاركة بانتخابات 2014 و2018..المنوفية تتنازل عن الصدارة

أعلى 5 محافظات مشاركة بانتخابات 2014 و2018..المنوفية تتنازل عن الصدارة

بين 2014 و2018.. "حمدين" يكسب "موسى" في صراع المركز الثالث

بين 2014 و2018.. "حمدين" يكسب "موسى" في صراع المركز الثالث

الأكثر قراءة

عاجل