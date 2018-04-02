الرئيس الفسطيني مهنئا السيسي: نقدر موقفك في دعم شعبنا

هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة فوزه بولاية ثانية رئيسا لمصر، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وأعرب الرئيس عباس، خلا برقية، للرئيس السيسي عن تمنيه التوفيق والنجاح في تحقيق طموحات وتطلعات شعب مصر العظيم، وبما يحفظ لمصر مكانتها ودورها الرائد إقليميا ودوليا.

وأعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره الكبير لمواقف الرئيس السيسي وبلاده الثابتة، ودعمهم الأخوي لشعبنا من أجل إقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، واهتمامهم الدائم بالقضية الفلسطينية، وفق ما نقلت الوكالة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم رسميا فوز الرئيس السيسي بولاية ثانية بأكثر من 97% من الأصوات الصحيحة.