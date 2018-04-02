12 أبريل.. "بيت السناري" ينظم معرضا لمنتجات ورش الجلود والإكسسوار

ينظم بيت السناري الأثري، بحي السيدة زينب بالقاهرة، معرضا مفتوحا للجمهور تحت عنوان "منتجات ورش بيت السناري للجلود والاكسسوار"، الخميس 12 أبريل، الساعة الخامسة عصرًا حتى الساعة التاسعة مساءً.

ويضم المعرض نتاج ورشة الجلود التي أقيمت في بيت السناري خلال الفترة بين عامي 2016 و2017، وتشمل مجموعة هائلة من المنتجات الجلدية صنعها المشاركون، عقب دراستهم لخامات الجلود وأنواعها المختلفة، وطرق رفع المقاسات وتوظيفات المجسمات وطرق تفعيل وتركيب الإكسسوار، كما يتضمن المعرض أيضاً منتجات ورشة الاكسسوار التي أقيمت في أكتوبر 2017، وصنعها المتدربون بعد دراستهم لفن الإكسسوار وأنواعه وأنواع الأحجار والأدوات المستخدمة.

ويهدف المعرض إلى تشجيع مشتركي الورش علي عرض إبداعاتهم من خلال إتاحة الفرصة لهم لتسويق منتجاتهم بما يمكنه أن يدر دخلاً مادياً يعود عليهم بالنفع.

ويتضمن المعرض أيضاً قسما خاصا لعرض منتجات ورش التربية العملية لطلبة المدارس المرحلة الابتدائي والإعدادية، لتشجيعهم على إبراز مواهبهم وإبداعاتهم.

يفتتح المعرض أيمن منصور مدير إدارة المشروعات الخاصة بمكتبة الإسكندرية، والدكتور ماجد حماد؛ الأستاذ بكلية التربية النوعية، قسم التربية الفنية بجامعة القاهرة، والفنانة داليا حسام مصممة ومدربة الإكسسوار.