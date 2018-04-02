البابا تواضروس مهنئا السيسي: واثقون أن الله سيكون معك بقوة

أرسل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة إعادة انتخابة لفترة رئاسية ثانية.

وقال البابا، في برقيته: "باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وكافة الهيئات الكنسية، نرفع تهانينا القلبية بمناسبة ثقة شعبنا المصري الأصيل وانتخابكم لفترة رئاسية ثانية، واثقون أن الله الذي عمل معكم سابقا، سيعمل بقوة أكبر خلال السنوات القادمة في البناء والتعمير والتنمية ودحر الإرهاب من أجل الشباب وأجيال المستقبل المشرق لكل المصريين".

واختتم البابا، برقيته بالقول: "مع خالص محبتنا وتقديرنا لشخصكم رئيسا وقائدا وفخرا لوطننا الغالي مصر".