عمرو أديب بعد هزيمة الزمالك: "نلعب درجة تانية أحسن"

علَّق الإعلامي عمرو أديب، على هزيمة نادي الزمالك أمام الإسماعيلي في الدوري المصري اليوم الإثنين، خلال حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وقال "أديب": "حتى المركز التاني يا ربي مش نافع طب نعمل إيه، نلعب في دوري لوحدنا، ننزل درجة تانية، ونطلع الأوائل".

وتغلب الإسماعيلي على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف في قمة الجولة الثلاثين من منافسات الدوري المصري خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب الإسماعيلية، ليبتعد الدراويش بالمركز الثاني في الترتيب.

وواصل الإسماعيلي تكريس عقدته للزمالك في ملعب الإسماعيلي، حيث لم يحقق الفارس الأبيض أي فوز في الإسماعيلية منذ موسم 2006،2007.