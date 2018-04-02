موسى مصطفى: النسبة التي حصلت عليها أعطتني حافزا للمرحلة المقبلة

علق المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، على نتيجة الانتخابات الرئاسية التي اُعلن فيها فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن الشعب المصري قال كلمته.

وأضاف "موسى"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "الحدث اليوم": "أنا سعيد بالنتائج، والـ3% التي حصلت عليها أعطتني حافز للمرحلة القادمة"، موضحًا أنه أصدر بيانا وجه خلاله الشكر للشعب المصري على الدور الوطني الذي قاموا به، وللهيئة الوطنية للانتخابات، ولأعضاء حزب الغد، وللرئيس عبد الفتاح السيسي، على الدور الذي قام به، وأكد خلاله تكاتفه معه خلال الفترة المقبلة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، بولاية ثانية، إذ حصل الرئيس السيسي على 21 مليونا و835 ألفا و387 صوتا، وحصل المرشح موسى مصطفى موسى على 656 ألفا و534 صوتا.