عمرو أديب عن فوز السيسي بالرئاسة: "دي الديموقراطية.. احترموها"

علق الإعلامي عمرو أديب، على فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بولاية رئاسية ثانية.

وقال، خلال تقديم برنامج "كل يوم"، المُذاع عبر فضائية "ON E": "الأعداد الكبيرة اللي نزلت إلى الشوارع لتحتفل بفوز السيسي، هي صاحبة القضية الحقيقية لأنها شاركت في الانتخابات".

وأضاف: "أما اللي منزلوش بتوع الهاشتاجات والتنظير دول هزار".

وتابع: "الحضور الجماهيري في الانتخابات كان جيدًا للغاية، وأبطال الانتخابات في القرى والمراكز والنجوع لم يظهروا على التلفاز، كما ظهرت لجان الإسكندرية والقاهرة".

واستطرد قائلًا: "هي دي الديموقراطية ولازم تحترموا اختيار الناس".