ولي عهد البحرين يهنئ السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

بعث ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، اليوم، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لفوزه بفترة رئاسية ثانية، وفق ما نقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية "بنا".

وعبر ولي العهد البحريني عن تهانيه وتمنياته بالنجاح والتوفيق للرئيس السيسي في مواصلة مسيرة العطاء وقيادة جمهورية مصر العربية الشقيقة لمزيد من التطور والازدهار والنماء، بحسب نص ما ذكرت الوكالة الرسمية.

وأشاد ولي العهد بمتانة العلاقات الطيبة الراسخة والمتميزة التي تربط البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، داعيا المولى، عز وجل، أن يوفق الرئيس السيسي في تحقيق ما يصبو إليه الشعب المصري من رخاء وازدهار.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم رسميا فوز الرئيس السيسي بولاية ثانية بأكثر من 97% من الأصوات الصحيحة.