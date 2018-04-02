وزير الكهرباء مهنئا السيسي: المصريون أصروا على استكمال البناء والتنمية

هنأ الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية مصر 2018، وتجديد ثقة الشعب المصري فيه لفترة رئاسية ثانية.

وقال شاكر، إن الانتخابات الرئاسية المصرية شهدت ممارسة ديمقراطية حقيقية من المصريين في الخارج والداخل، وهي الرسالة الأفضل التي بعث بها الشعب المصري إلى العالم أجمع.

وأكد وزير الكهرباء، أن الانتخابات الرئاسية أظهرت حرص المصريين وإصرارهم على استكمال مسيرة البناء والتنمية، التي بدأت منذ أعوام تحت قيادة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في مختلف القطاعات، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد لتحقيق تطلعات وآمال شعب مصر العظيم.