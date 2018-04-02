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الوطن

نادية عبده: البحيرة بها عناصر إخوانية .."مش مصريين ولا يحبون الوطن"

منذ 50 دقيقة
كتب: محمود البدوي
نادية عبده: البحيرة بها عناصر إخوانية .."مش مصريين ولا يحبون الوطن"

نادية عبدة

قال الدكتورة نادية عبده، محافظ البحيرة، إن نسبة تصويت أهالي المحافظة في الانتخابات الرئاسية كانت عالية رغم وجود نسبة كبيرة من جماعة الإخوان، واصفة إياهم بأنهم ليسوا مصريين ولا يحبون الوطن، ورغم ذلك تغلب أهل المحافظة عليهم بالمشاركة الكثيفة في الانتخابات.

وأضافت "عبده"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الرئيس 2018"، على قناة "العاصمة"، أنه سيتم توصيل الصرف الصحي لعدد من قرى المحافظة خلال الفترة القليلة القادمة، وكذلك تطوير الطرق وإنشاء طرق جديدة.

وتابعت: "هانعمل طرق أكتر خاصة في مداخل القرى، عاوزين الطرق تبقى مرصوفة وسهلة عشان الطلبة تروح المدارس والتنقل يبقى سهل".

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