حافلات تطوف شوارع بني سويف ابتهاجا بفوز السيسي بفترة رئاسية ثانية

طافت سيارات وحافلات يعلوها عدد من الشباب يحملون صور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعلام مصر، بشوارع وميادين مدينة بني سويف، مساء اليوم الإثنين، ابتهاجًا بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

وتوافد الآلاف من أهالي محافظة بني سويف، مساء اليوم الإثنين، على ميادين مدينة بني سويف، للاحتفال بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسى في الانتخابات الرئاسية التي عقدت أيام 26 و27 و28 من شهر مارس الماضي.

ورفع المواطنون أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتراقصوا على الأغاني الوطنية بينها تسلم الأيادي، ونشيد الصاعقة "قالوا إيه".

وتجمع أهالي مدينة بني سويف في ميدان الزراعيين وميدان المديرية، وميدان مولد النبي، وسط تواجد أعضاء حملة كلنا معاك من أجل مصر، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأغلقت مديرية أمن بني سويف، مساء اليوم الإثنين، ميداني الزراعيين والمديرية بالحواجز الحديدية ومنعوا مرور السيارات والدراجات البخارية، تزامنا مع بدء الاحتفالات.