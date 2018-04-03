شيكابالا: "بدأت في نادي أسوان.. ومحمد عمارة كان عاوزني بالإسماعيلي"

قال محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب منتخب مصر ونادي الرائد السعودي إنه بدأ حياته في نادي أسوان للناشئين، موضحا أن في عائلته لم تكن تعلم أنه لاعب جيد.

واضاف "شيكابالا"، خلال استضافته في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "سي بي سي" مع الإعلامية إسعاد يونس أن: "الناس بدأت تروح لأهلي وتقولهم إن أنا لاعيب كبير، وبعرف ألعب، رحت بعد كده مدرسة الموهبين في أسوان، ولعبت معاهم ومنها لمدرسة الموهوبين في القاهرة".

وتابع أنه ذهب للاختبارات في مدرسة الموهوبين في القاهرة، ونجح فيها، مشيرا إلى أن الكابتن محمد عمارة، كان يريد أن يأخذه لنادي الإسماعيلي، ولكن المسؤولين بمدرسة الموهوبين رفضوا.

وواصل أنه ذهب مع صديقه بالصدفة لنادي الزمالك يتدرب، وأُعجب به المدربين بنادي الزمالك، ووقع عقوده للزمالك، مضيفا: "والدي زملكاوي متعصب جدا".