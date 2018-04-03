تسجيل الدخول

الوطن

شيكابالا: "بدأت في نادي أسوان.. ومحمد عمارة كان عاوزني بالإسماعيلي"

اليوم AM 12:13
كتب: عبد الرحمن خالد
شيكابالا: "بدأت في نادي أسوان.. ومحمد عمارة كان عاوزني بالإسماعيلي"

شيكابالا

قال محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب منتخب مصر ونادي الرائد السعودي إنه بدأ حياته في نادي أسوان للناشئين، موضحا أن في عائلته لم تكن تعلم أنه لاعب جيد.

واضاف "شيكابالا"، خلال استضافته في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "سي بي سي" مع الإعلامية إسعاد يونس أن: "الناس بدأت تروح لأهلي وتقولهم إن أنا لاعيب كبير، وبعرف ألعب، رحت بعد كده مدرسة الموهبين في أسوان، ولعبت معاهم ومنها لمدرسة الموهوبين في القاهرة".

وتابع أنه ذهب للاختبارات في مدرسة الموهوبين في القاهرة، ونجح فيها، مشيرا إلى أن الكابتن محمد عمارة، كان يريد أن يأخذه لنادي الإسماعيلي، ولكن المسؤولين بمدرسة الموهوبين رفضوا.

وواصل أنه ذهب مع صديقه بالصدفة لنادي الزمالك يتدرب، وأُعجب به المدربين بنادي الزمالك، ووقع عقوده للزمالك، مضيفا: "والدي زملكاوي متعصب جدا".

أخبار متعلقة

بالمستندات| مفاجآت في محضر الجلسة 28: شراء «شيكابالا» بـ400 ألف دولار زيادة على قيمة بيعه.. عزاء حمادة إمام بـ50 ألفاً و«مرتضى» أعلن تكلفته 300 ألف

بالمستندات| مفاجآت في محضر الجلسة 28: شراء «شيكابالا» بـ400 ألف دولار زيادة على قيمة بيعه.. عزاء حمادة إمام بـ50 ألفاً و«مرتضى» أعلن تكلفته 300 ألف
غدا.. "شيكابالا" في ضيافة "صاحبة السعادة"

غدا.. "شيكابالا" في ضيافة "صاحبة السعادة"
بالصور| شيكابالا يتحدث عن بداياته في كرة القدم مع إسعاد يونس.. الاثنين

بالصور| شيكابالا يتحدث عن بداياته في كرة القدم مع إسعاد يونس.. الاثنين
الإثنين.. شيكابالا ضيف "صاحبة السعادة" على cbc

الإثنين.. شيكابالا ضيف "صاحبة السعادة" على cbc
80دقيقة| تحسن نسبي للاعبي مصر أمام اليونان.. ونزول شيكابالا

80دقيقة| تحسن نسبي للاعبي مصر أمام اليونان.. ونزول شيكابالا
مدرب الأهلي السابق عن شيكابالا: "مقدمش بصمة تثبت إنه لاعب دولي"

مدرب الأهلي السابق عن شيكابالا: "مقدمش بصمة تثبت إنه لاعب دولي"
كوبر يضم «شيكابالا ومؤمن والشحات» ضمن 17 محترفا لمعسكر مباراتي البرتغال واليونان

كوبر يضم «شيكابالا ومؤمن والشحات» ضمن 17 محترفا لمعسكر مباراتي البرتغال واليونان
«شيكابالا» فى قلب جرافيتى عن أهل أسوان

«شيكابالا» فى قلب جرافيتى عن أهل أسوان
"الوطن سبورت" ينشر أول صور من حفل خطوبة "شيكابالا"

"الوطن سبورت" ينشر أول صور من حفل خطوبة "شيكابالا"

التعليقات

أحمد خالد توفيق.. ورحل العراب

أحدث الأخبار

بالفيديو| مواطن للسيسي: "إنت تستاهل تقعد 40 سنة مش 4 سنين بس"

بالفيديو| مواطن للسيسي: "إنت تستاهل تقعد 40 سنة مش 4 سنين بس"

سكينة فؤاد عن فوز السيسي بالانتخابات: الشعب جدد شرعية ثورة 30 يونيو

سكينة فؤاد عن فوز السيسي بالانتخابات: الشعب جدد شرعية ثورة 30 يونيو

"رجل المستحيل" يكشف لـ"الوطن" كواليس أول لقاء وآخر محادثة بـ"أحمد خالد توفيق"

"رجل المستحيل" يكشف لـ"الوطن" كواليس أول لقاء وآخر محادثة بـ"أحمد خالد توفيق"

مؤلف سلسة "فلاش" يكشف لـ"الوطن" مواقف جمعته بالراحل أحمد خالد توفيق

مؤلف سلسة "فلاش" يكشف لـ"الوطن" مواقف جمعته بالراحل أحمد خالد توفيق

"أنهينا الدهشة منذ زمن".. جولة في أشهر مقولات أحمد خالد توفيق

"أنهينا الدهشة منذ زمن".. جولة في أشهر مقولات أحمد خالد توفيق

اختيارات الوطن

من إبداعات أحمد خالد توفيق.. عندما التقى رفعت إسماعيل وإدجار آلان بو

من إبداعات أحمد خالد توفيق.. عندما التقى رفعت إسماعيل وإدجار آلان بو

"بيرجع متعصب ومتضايق بعد كل ماتش".. كيف تتعاملين مع زوجك الزمالكاوي؟

نص كلمة السيسي بعد توليه فترة رئاسة ثانية: احتشادكم كان لتجديد العهد

نص كلمة السيسي بعد توليه فترة رئاسة ثانية: احتشادكم كان لتجديد العهد

الاستقرار أهمها.. أسباب انخفاض المشاركة بانتخابات 2018 عنها في 2014

الاستقرار أهمها.. أسباب انخفاض المشاركة بانتخابات 2018 عنها في 2014

أعلى 5 محافظات مشاركة بانتخابات 2014 و2018..المنوفية تتنازل عن الصدارة

أعلى 5 محافظات مشاركة بانتخابات 2014 و2018..المنوفية تتنازل عن الصدارة

الأكثر قراءة

عاجل