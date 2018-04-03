كيف استقبلت الجاليات المصرية بالخارج إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية؟

"حصل الرئيس السيسي على 21 مليونا و835 ألفا و387 صوتا، بنسبة 97.8% من الأصوات الصحية، وحصل موسى مصطفى موسى على نسبة 656 ألفا و534 صوتا بنسبة 2.92% من الأصوات الصحيحة"، هكذا أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات خلال مؤتمر صحفي لها، عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي جرت على مدار 3 أيام.

"الوطن" تواصلت مع عدد من المصريين المقيمين في الخارج لمعرفة تفاصيل الاستعدادات التي وضعوها لإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الانتخابات الرئاسية، حيث قال أيمن العيسوي، رئيس الجالية المصرية في روسيا، إن المصريين في روسيا اتفقوا منذ أمس الأحد على مشاهدة إعلان النتيجة مع بعضهم البعض في إحدى المطاعم.

رغم أن النتيجة كانت متوقعة منذ البداية إلا عند إعلانها سادت حالة من الفرحة بين المصريين المقيمين في روسيا، حسب حديث "العيسوي" لـ"الوطن"، مضيفًا أن الجميع هتف "تحيا مصر.. تحيا مصر"، علاوة على تهنئة مواطني الدول العربية الموجودين معهم في روسيا، لهم بمناسبة فوز السيسي.

نجاح الانتخابات وفوز الرئيس السيسي بالولاية الثانية له يعد نجاح لمصر كلها، حسبما ذكر رئيس الجالية المصرية في روسيا، لافتًا إلى أن لقاء أفراد الجالية المصرية المقبل سوف يكون عبارة عن احتفالية كبيرة بمناسبة فوز السيسي.

مدحت شنودة، رئيس بيت المصريين في السويد، أوضح أنهم انتظروا إعلان النتيجة منذ انتهاء الانتخابات الرئاسية في الخارج، لمعرفة نسبة المشاركة وأعداد المصريين الذين شاركوا في عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن نسبة المشاركة دليل واضح على العرس الديمقراطي التي شهدته مصر.

وسط حالة من السعادة والفرحة استقبل المصريين المقيمين في السويد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات بفوز الرئيس السيسي، حسبما ذكر "شنودة" خلال حديثه لـ"الوطن"، موضحًا أن المصريين في الخارج يفخرون بنزاهة الانتخابات الرئاسية في الخارج، لافتًا إلى أن بيت المصريين سوف ينظم احتفالية بمناسبة فوز الرئيس السيسي بعد عيد القيامة.

لم يختلف الأمر كثيرًا بالنسبة للجالية المصرية في سلطنة عمان، حيث استقبل المصريين المقيمين فيها إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات بفوز السيسي لولاية ثانية، بحالة من الفرحة العارمة، حسب حديث الدكتور عماد فتحي عضو مجلس إدارة نادي الجالية المصرية، موضحًا أن فوز السيسي يعتبر انتصارًا جديدًا للحرية والديموقراطية.

"فتحي" أوضح لـ"الوطن"، أن النادي سوف ينظم احتفالية كبرى بمناسبة فوز الرئيس السيسي، معتبرًا ذلك فرصة ثانية لنهضة مصر في شتي المجالات، موضحًا أن المصريين المقيمين في عمان تبادلوا التهانئ، عقب إعلان النتائج النهائية للانتخابات.

المصريين المقيمين في أوكرانيا احتفلوا وسط زملاءه في العمل ومع أسرهم، حسب حديث وليد عطية، أحد أفراد الجالية المصرية في أوكرانيا، موضحًا أن اليوم يوم عمل ولذلك لم يتمكن المصريين من التجمع والاحتفال مع بعضهم بمناسبة فوز السيسي.