اعرف أكبر لجنة بالقاهرة صوتت لـ"السيسي" في الانتخابات الرئاسية

أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي جرت على مدار 3 أيام في الخارج، وهي 16 و17 و18 مارس، وفي الداخل في أيام 26 و27 و28 مارس.

وحصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، على 21 مليونا و835 ألفا و387 صوتا، بنسبة 97.8% من الأصوات الصحية، فيما حصل منافسه موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، على نسبة 656 ألفا و534 صوتا بنسبة 2.92% من الأصوات الصحيحة.

وترصد "الوطن"، أعلى لجنة انتخابية في نسبة المشاركة والأصوات لصالح الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسي، في كل محافظة من محافظات مصر.

- المحافظة: القاهرة

- عدد اللجان العامة: 44

- أعلى لجنة عامة في نسبة المشاركة: بدر - 49.9%

- أعلى لجنة عامة صوتت لصالح السيسي: المطرية 137186 صوت.

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