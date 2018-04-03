"تنشيط السياحة" بجنوب سيناء:سياح السعودية ولبنان والأردن الأكثر توافدا

قال نبيل إسلام مدير هيئة تنشيط السياحة بجنوب سيناء، إن المملكة العربية السعودية تعد رقم واحد في السياحة العربية بجنوب سيناء يليها لبنان والأردن ثم الكويت والعراق والإمارات والبحرين، كما تعد أوكرانيا رقم واحد في السياحة الأجنبية الوافدة لشرم الشيخ تليها إيطاليا وألمانيا.

وأكد إسلام، في بيان اليوم، أن دولة كازخستان تعد من الأسواق السياحية الجديدة والواعدة بشرم الشيخ، حيث شهد مطار شرم الشيخ الدولي وصول أكثر من 50 رحلة طيران من دولة كازخستان خلال شهر مارس الماضي.

وأضاف: كما تعد أيضا دول لاتوانيا وبلجيكا وبلاروسيا وأذريبجان من الدول الواعدة سياحيا بجنوب سيناء، حيث إنه يوجد توجهات ومساعي حقيقية من محافظ جنوب سيناء بالتنسيق مع المسؤولين بالقطاع السياحي لتنوع الأسواق السياحية بالمحافظة.

وتابع أن شرم الشيخ تشهد بداية انتعاش في القطاع السياحي حيث شهد شهر مارس الماضي وصول أكثر من 51 رحلة طيران تركي فقط، ومن المعروف أن الطيران التركي متعدد الجنسيات لذلك لا يمكن الجزم بتحديد الجنسيات السياحية التي تتردد علي شرم الشيخ.

وأشار إلى أن عدد الجنسيات التي تتردد على مدينة شرم الشيخ تصل إلى 30 جنسية مختلفة منهم 24 جنسية أجنبية و6 جنسيات عربية، موضحا أن هذه الجنسيات تأتي عن طريق الطيران المباشر من دولهم إلى مطار شرم الشيخ الدولي، بخلاف جنسيات أخرى مثل الروس والإنجليز الذين يأتون إلى مدينة شرم عن طريق الطيران التركي.

كما أوضح أن مدينة شرم الشيخ تحتوي على 54 ألف غرفة سياحية بخلاف ما تحت الإنشاء وجار الاستعداد لزيادة القدرة الاستعابية وخاصة مع عودة السياحة الروسية والتي كانت تمثل 60% من السياحة بشرم الشيخ.