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الوطن

"التعليم": فتح التحقيقات في واقعة ظهور "الساحر" داخل مدرسة بالدقهلية

منذ 27 دقيقة
كتب: نرمين عفيفي
"التعليم": فتح التحقيقات في واقعة ظهور "الساحر" داخل مدرسة بالدقهلية

فقرة الساحر

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم، إن وزارة التربية والتعليم ترفض أي مشاهد للعنف أو الإيحاء بالعنف داخل المدارس التعليمية على مستوى الجمهورية، مؤكدا فتح التحقيق في واقعة ظهور ساحر داخل إحدى المدارس بمحافظة الدقهلية.

وأضاف حجازي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح دريم"، أنه سيتم فتح التحقيقات الإدارية في تلك الواقعة للوقوف على أسبابها، وبيان المقصر والمتسبب في حدوث تلك الواقعة داخل المدرسة، مشيرا إلى تطبيق العديد من الجزاءات الإدارية في مثل تلك الحالات، حال تحديد المقصر ومنها النقل وتوقيع الجزاء الإداري.

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