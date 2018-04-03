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الوطن

الخارجية: الاجتماع التساعي هدفه اعتماد تقرير "الاستشاري" عن سد النهضة

منذ 11 دقيقة
كتب: أكرم سامي
الخارجية: الاجتماع التساعي هدفه اعتماد تقرير "الاستشاري" عن سد النهضة

وزير الخارجية سامح شكري

يتوجه سامح شكري وزير الخارجية، صباح الغد، إلى العاصمة السودانية الخرطوم؛ للمشاركة في فعاليات الاجتماع التساعي بشأن سد النهضة على مستوى وزراء الخارجية والري.

وصرح المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاجتماع يأتي في إطار ما تم الاتفاق عليه بين الرؤساء الثلاثة لكل من مصر والسودان وإثيوبيا، خلال اجتماعهم على هامش القمة الإفريقية في أديس أبابا يناير الماضي، بشأن تذليل العقبات القائمة أمام المفاوضات في إطار اللجنة الفنية الثلاثية، ومن أهمها اعتماد التقرير الاستهلالي للمكتب الاستشاري حتى يتسنى البدء الفوري في إعداد الدراسات الخاصة بتأثير السد على كل من دولتي المصب مصر والسودان.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، في ليان، أن مصر سوف تسعى خلال الاجتماع إلى التأكيد على ما تم الاتفاق عليه بين قادة الدول الثلاث بشأن أهمية الالتزام بتطبيق اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015، خاصة ما يتصل بضرورة إتمام الدراسات الخاصة بالسد لضمان تجنب أي آثار سلبية محتملة على دولتي المصب.

وأكد تطلع مصر لتطوير التعاون بين الدول الثلاث في المجالات كافة في ضوء الإمكانيات والفرص الكبيرة للتعاون المشترك، خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة والتعاون الفني.

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