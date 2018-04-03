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الوطن

عمرو الليثي ينعى أحمد خالد توفيق: "فقدنا روائيا كبيرا.. رحمه الله"

منذ 22 دقيقة
كتب: انتصار الغيطانى
عمرو الليثي ينعى أحمد خالد توفيق: "فقدنا روائيا كبيرا.. رحمه الله"

الروائى أحمد توفيق

نعى الإعلامي عمرو الليثي الكاتب والروائي الكبير أحمد خالد توفيق، الذي وافته المنية أمس، داعيا الله أن يرحمه وأن يُلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

وأشار الليثي، في منشور عبر صفحته على موقع "فيس بوك"، إلى أن "الثقافة والأدب المصري فقدا روائيا كبيرا له إسهاماته الأدبية المهمة، والتي أثرت الثقافة العربية على مدار السنوات الماضية، فقد كان مفكرا وكاتبا رائعا، وأحد أبرز كُتاب قصص التشويق في الوطن العربي.. رحم الله الروائي أحمد خالد واسكنه فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وتوفي الكاتب والروائي أحمد خالد توفيق، مساء أمس، عن عمر ناهز 55 عاما، أثناء إجرائه جراحة في القلب بمستشفى الدمرداش.

وولد أحمد خالد توفيق 10 يونيو 1962 في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، وهو طبيب وأديب مصري، ويعتبر أول كاتب عربي في مجال أدب الرعب والأشهر في مجال أدب الشباب والفانتازيا والخيال العلمي ويلقب بـ"العراب"، ومن أهم أعماله: "يوتوبيا، نادي القتال، موسوعة الظلام، قصاصات قابلة للحرق، عقل بلا جسد".

وفاة الكاتب والروائي الكبير أحمد خالد توفيق

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