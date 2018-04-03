الأنبا مرقس يصلي "البصخة" بمارجرجس شبرا الخيمة ويتحدث عن "أسبوع الحب"

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن الأنبا مرقس، أسقف شبرا الخيمة وتوابعها للأقباط الأرثوذكس ومقرر لجنة الإعلام بالمجمع المقدس للكنيسة، صلى صلاة اليوم الثاني طقسا يعرف بـ"البصخة المقدسة"، اليوم الثلاثاء، بكنيسة مارجرجس في مطرانية شبرا الخيمة، وألقى كلمة خلال الصلاة بعنوان "أسبوع الحب العظيم الممزوج بالآلام".

يذكر أن صلوات "البصخة المقدسة" تأتي ضمن طقس صلوات "أسبوع الآلام" الذي احتفل به الأقباط الأرثوذكس ببدئه يوم الأحد الماضي، وهو الأسبوع الذى يحتفل فيه المسيحيون بدخول المسيح إلى القدس وإنشاء سر التناول، أحد أسرار الكنيسة السبعة، وصلب المسيح وموته ثم القيامة من الأموات في يوم أحد القيامة، حسب الاعتقاد المسيحي.

وحسب طقس هذا الأسبوع يتم إغلاق ستر الهيكل بعد القداس في الكنائس، بستائر سوداء، وتصلى الصلوات بنغمات حزينة، وتعلق الشارات السوداء على الكنائس حُزناً على صلب المسيح، ولا يصلى الأقباط خلال أيام البصخة على الموتي، لكون الأسبوع خاص بتذكر آلام المسيح وموته، كما أنه لا يُرفع بخور خلال تلك الأيام.