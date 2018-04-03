وزير الداخلية يهنئ السيسي بفوزه بالرئاسة: حفظك الله قائدا سندا للحق

بعث اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية 2018.

وجاء في البرقية: "يُسعدني وهيئة الشرطة أن نتقدم لسيادتكم بأصدق مشاعر الإمتنان والاعتزاز بثقة الشعب المصري العظيم لشخصكم الكريم، لتولي المسئولية في فترة رئاسية ثانية، وقد شكل اختياركم فى إجماع كاسح ظاهرة تؤكد مدى وطنية هذا الشعب وإدراكه الفطري للمخاطر وتآزره في نسيج واحد".

وأضافت البرقية: "لقد كانت قيادة سيادتكم الحكيمة لمسيرة الوطن في منعطف دقيق من التاريخ المعاصر، ومواجهة التحديات الجسام بكل عزم وإصرار وإرساء الإنجازات، والتفاف المصريين خلف خطواتكم الوطنية، تأكيدا لركائز وثوابت الدولة المصرية في أن تبقى أبد الدهر منارةً للإنسانية نحو الحضارة والتقدم والبناء.

واستكملت البرقية: "تحية لكم سيادة الرئيس رمزا رفيعا وزعيما صادقا، تدافع عن الحق وتقود عجلة التنمية، حتى تتأكد لمصر ريادتها على مختلف المستويات والأصعدة الإقليمية والدولية، حفظ الله مصر وحفظك قائدا راعيا للسلام والنماء سندا للحق والعدل".

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، بولاية ثانية، إذ حصل الرئيس السيسي على 21 مليونا و835 ألفا و387 صوتا، وحصل المرشح موسى مصطفى موسى على 656 ألفا و534 صوتا.

كانت الانتخابات الرئاسية انطلقت، يوم الإثنين 26 مارس وانتهت الأربعاء 28 مارس، تنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.