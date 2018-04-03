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الوطن

محافظ كفر الشيخ يغلق 25 عيادة مخالفة في بلطيم

منذ 15 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
محافظ كفر الشيخ يغلق 25 عيادة مخالفة في بلطيم

صورة ارشيفية

قرر اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، إغلاق 12 منشأة طبية غير مرخصة ومخالفة للاشتراطات الصحية، بناءً على تقرير إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بمركز بلطيم.

تضمن القرار إغلاق عيادة الدكتور"م. إ. ق. عظام، عيادة الدكتورة "ح. أ. ش." نساء وتوليد، عيادة الدكتور "س. ش. م." باطنة، عيادة الدكتور "أ. ف. ب." جلدية، عيادة الدكتور "م. م. ع."، عيادة الدكتورة "ش. ح." جراحة تجميل، عيادة الدكتور "أ. ع. ح." نساء وتوليد، عيادة الدكتورة "أ. ق. ع." كلى، عيادة الدكتور "إ. م. س." قلب وأوعية دموية، عيادة الدكتور "هـ. ي. أ." مخ وأعصاب، عيادة الدكتور "و. ض." باطنة وسكر، وعيادة الدكتور "ف. إ." مسالك بولية في بلطيم.

وشمل القرار إغلاق عيادة الدكتور "ن. م. أ." عيون، عيادة الدكتور "م. م. ب." أطفال، وعيادة الدكتور "ع. صز" عظام، عيادة الدكتور "ث. ب." أطفال، عيادة الدكتور "و. س. خ." جراحة، مركز "ج" نساء وولادة، عيادة الدكتور "ع. ح. ي." أنف وأذن، عيادة الدكتورة "أ. م." أطفال، عيادة الدكتور "ح. ت. د." قلب وأوعية دموية، عيادة الدكتور "م. ص. ب." أسنان، عيادة الدكتور "ع. ش." مخ وأعصاب، عيادة الدكتورة "أ. ي." طب نفسي، وعيادة الدكتور "ي. ز. ح." جلدية.

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