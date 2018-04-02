محافظ كفر الشيخ يهنئ السيسي ويشكر أبناء المحافظة والجيش والشرطة

هنأ اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفوزه بولاية رئاسية ثانية، وشكر أبناء المحافظة ورجال الجيش والشرطة.

وبعث المحافظ، برقية تهنئة إلى السيسي، وقال: فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يشرفني أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أبناء وأجهزة المحافظة، بأجمل التهاني القلبية مقرونة بعظيم الحب والتقدير لفخامتكم.

وأضاف "إن ثقة الشعب المصري العظيم الذى خرج بالملايين في ملحمة حقيقية لحب الوطن، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية وانتخاب الرئيس في مشهد ديمقراطي عظيم لانتخابات حرة نزيهة، جاءت من حرص المصريين على إنجاح التجربة الديمقراطية، واستكمال مسيرة التنمية والمشروعات القومية الكبرى والعملاقة التى أطلقتموها فخامتكم في فترة وجيزة، وأن هذا الفوز الكبير بثقة الشعب المصري العظيم أتى نتيجة للجهود المتميزة لفخامتكم في المجال التنموي ومكافحة الإرهاب، وسلسلة النجاحات التي تحققت خلال الأربع سنوات الماضية.

تابع المحافظ، أننا إذ ننتهز هذه المناسبة السعيدة سائلين المولى عز وجل أن يديم على مصر الحبيبة نعمة الأمن والسلام والرخاء، وأن يحفظها وشعبها من كل مكروه وسوء؛ حفظكم الله ورعاكم ووفقكم لما فيه خير مصر وشعبها العظيم.

كما وجه المحافظ، رسالة شكر لأهالي وأبناء محافظة كفرالشيخ، على وقفتهم التاريخية بجانب وطنهم، واصرارهم في مساندته ودعمهم لوطنهم وللرئيس السيسي، مقدمًا أخلص التهاني إلى الشعب المصري الأصيل الذى أدى واجبه تجاه الوطن من خلال مشاركته الفاعلة في الانتخابات الرئاسية، ومواصلة اصطفافه خلف قيادته ومؤسساته الوطنية والفكرية للقضاء على قوى التطرف والإرهاب، واستكمال مسيرة التنمية والاستقرار، كما وجه رسالة شكر لكل من الشرطة والجيش والقضاء في تأمينهم للعملية الانتخابية، وتسهيلها على المواطنين وتأمين اللجان وصناديق الاقتراع طوال أيام الانتخابات.