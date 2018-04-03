وزير الصحة يناقش استعدادات البعثة الطبية لموسم الحج المقبل

اجتمع الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، مساء أمس، مع قيادات بعثة الحج لموسم 1439 هجرياً، بمقر المجلس القومي للسكان بالمعادي.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن بعثة الحج لهذا الموسم مشكلة من كل من الدكتور محمد شوقي، رئيس البعثة، والدكتور عماد كاظم، نائب رئيس البعثة، والدكتور علاء عيد، مساعد رئيسها، والدكتور أحمد الأنصاري، رئيس البعثة للعام السابق.

وأضاف "مجاهد"، في تصريحات صحفية له منذ قليل، أن الاجتماع ناقش الإجراءات التحضيرية، والخطة الإعدادية لموسم الحج المقبل.