تسجيل الدخول

الوطن

إصابة متهم بطلق ناري خلال ضبطه في المنيا

منذ 6 دقيقة
كتب: اسلام فهمي
إصابة متهم بطلق ناري خلال ضبطه في المنيا

صوره أرشيفية

أصيب مُتهم بطلق ناري، أثناء ضبطه، وذلك بعد وقوع تبادل لإطلاق الأعيرة النارية بينه وقوة أمنية، بإحدى قرى مركز أبوقرقاص في جنوب محافظة المنيا.

تلقى مدير أمن المنيا، اللواء ممدوح عبد المنصف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبوقرقاص، يُفيد بأنّه وخلال مرور قوة من وحدة مباحث مركز شرطة أبوقرقاص، داخل قرية جريس، لضبط "طه. م. ر" 22 عامًا، سائق، والسابق إتهامه في قضية "مُخدرات"، وصدر ضده ثلاثة أحكام قضائية، وفور مشاهدته القوة الأمنية أطلق عليها الأعيرة النارية، مما أدى إلى الرد عليه وضبطه، بعد إصابته بطلق ناري، وبحوزته فرد خرطوش محلي الصنع، و 5 طلقات من ذات العيار.

أخبار متعلقة

مدارس المنيا «خاوية» من الطلاب ولا كشوف للغياب و«التعليم»: ننتظر تقارير «المتابعة» لتوقيع عقوبات

مدارس المنيا «خاوية» من الطلاب ولا كشوف للغياب و«التعليم»: ننتظر تقارير «المتابعة» لتوقيع عقوبات
جامعة المنيا تصدر بيانا لتهنئة الرئيس السيسي بالفوز

جامعة المنيا تصدر بيانا لتهنئة الرئيس السيسي بالفوز
محافظ المنيا يشارك في الاحتفالات بفوز السيسي

محافظ المنيا يشارك في الاحتفالات بفوز السيسي
إخماد حريق في مزرعة ماشية في المنيا

إخماد حريق في مزرعة ماشية في المنيا

التعليقات

أحمد خالد توفيق.. ورحل العراب

أحدث الأخبار

النائب العام يهنئ السيسي بفوزه بفترة رئاسية ثانية

النائب العام يهنئ السيسي بفوزه بفترة رئاسية ثانية

إصابة متهم بطلق ناري خلال ضبطه في المنيا

إصابة متهم بطلق ناري خلال ضبطه في المنيا

الأنبا مرقس يصلي "البصخة" بمارجرجس شبرا الخيمة ويتحدث عن "أسبوع الحب"

الأنبا مرقس يصلي "البصخة" بمارجرجس شبرا الخيمة ويتحدث عن "أسبوع الحب"

حجز 19 عربة يد و11 "تروسيكل" في حملة مرورية بالقاهرة

حجز 19 عربة يد و11 "تروسيكل" في حملة مرورية بالقاهرة

الأقباط يحتفلون بثاني أيام "البصخة المقدسة" دون بخور في الكنائس

الأقباط يحتفلون بثاني أيام "البصخة المقدسة" دون بخور في الكنائس

اختيارات الوطن

تنشيط سياحة الإسكندرية بالباليه واليوجا والهيب هوب

تنشيط سياحة الإسكندرية بالباليه واليوجا والهيب هوب

«الجيم» أيضاً للحوامل: محدش يصلّى على كرسى

«الجيم» أيضاً للحوامل: محدش يصلّى على كرسى

فيديو على «الفيس بوك» ينقذ حياة أمل رزق: «أنا باموت»

فيديو على «الفيس بوك» ينقذ حياة أمل رزق: «أنا باموت»

«سوق الجمعة» يغتال أحلام الأشقاء الأربعة: ادعوا لخامسنا

«سوق الجمعة» يغتال أحلام الأشقاء الأربعة: ادعوا لخامسنا

«نصّابون» يطلبون بيانات المواطنين وشركات المحمول تحذر: «أبلغونا فوراً»

«نصّابون» يطلبون بيانات المواطنين وشركات المحمول تحذر: «أبلغونا فوراً»

الأكثر قراءة

عاجل