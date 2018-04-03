إصابة متهم بطلق ناري خلال ضبطه في المنيا

أصيب مُتهم بطلق ناري، أثناء ضبطه، وذلك بعد وقوع تبادل لإطلاق الأعيرة النارية بينه وقوة أمنية، بإحدى قرى مركز أبوقرقاص في جنوب محافظة المنيا.

تلقى مدير أمن المنيا، اللواء ممدوح عبد المنصف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبوقرقاص، يُفيد بأنّه وخلال مرور قوة من وحدة مباحث مركز شرطة أبوقرقاص، داخل قرية جريس، لضبط "طه. م. ر" 22 عامًا، سائق، والسابق إتهامه في قضية "مُخدرات"، وصدر ضده ثلاثة أحكام قضائية، وفور مشاهدته القوة الأمنية أطلق عليها الأعيرة النارية، مما أدى إلى الرد عليه وضبطه، بعد إصابته بطلق ناري، وبحوزته فرد خرطوش محلي الصنع، و 5 طلقات من ذات العيار.