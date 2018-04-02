جامعة المنيا تصدر بيانا لتهنئة الرئيس السيسي بالفوز

أصدر الدكتور جمال الدين علي أبو المجد رئيس جامعة المنيا، ونوابه وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، بيانًا تقدموا فيه بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى، لانتخابه لفترة رئاسية ثانية.

قال رئيس الجامعة، إن انتخاب السيسي، استكمال لمسيرة التنمية وتثبيت لأركان الدولة المصرية، وتحقيق آمال وطموحات شعب مصر العظيم في أن ينعم فى سلام وأمن وأمان ورخاء.

ذكر البيان، أن أسرة جامعة المنيا تتعهد للرئيس بأن تكون في مقدمة الصفوف الداعمة لتوجيهاته وبذل كل الجهد للارتقاء بالعملية التعليمية والبحث العلمي بالجامعات المصرية لوضع مصر فى المكانة التى تليق بها من أجل بناء مستقبل مشرق وغدٍ أفضل.