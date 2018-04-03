النائب العام يهنئ السيسي بفوزه بفترة رئاسية ثانية

هنأ النائب العام المستشار نبيل صادق الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفوزه بمنصب رئيس الجمهورية لفترة رئاسية ثانية.

وقال النائب العام، في بيان له، إنه وأعضاء النيابة يبعثون لرئيس الجمهورية بأخلص التهاني وأطيب التمنيات، بمناسبة فوزه بمنصب رئيس الجمهورية بفترة رئاسية ثانية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، بولاية ثانية، إذ حصل الرئيس السيسي على 21 مليونا و835 ألفا و387 صوتا، وحصل المرشح موسى مصطفى موسى على 656 ألفا و534 صوتا.

كانت الانتخابات الرئاسية انطلقت، يوم الإثنين 26 مارس وانتهت الأربعاء 28 مارس، تنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.