المصيلحي: طرح ياميش رمضان في المجمعات بتخفيضات 20% عن الأسواق

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم طرح ياميش رمضان في المجمعات الإستهلاكية ومنافذ جمعيتي ومعارض "أهلا رمضان"، التي تنظمها وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع الإتحاد العام للغرف التجارية في جميع محافظات مصر بأسعار تقل عن الأسواق بنحو 20%.

وأضاف المصيلحي، في مؤتمر صحفي للوزارة بالتعاون مع الإتحاد العام للغرف التجارية للإعلان عن معارض أهلا رمضان، قائلًا "المعارض تحتوي علي جميع أنواع السلع الغذائية الأساسية المرتبطة بشهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة عن الأسواق".