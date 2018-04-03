تسجيل الدخول

الوطن

بالصور| توزيع 2000 نظارة على تلاميذ المدارس ضعاف البصر ببني سويف

منذ 21 دقيقة
كتب: عمرو رجب
بالصور| توزيع 2000 نظارة على تلاميذ المدارس ضعاف البصر ببني سويف

نظمت مؤسسة "بصيرة" لذوي الاحتياجات البصرية، اليوم الثلاثاء، إحتفالية لتوزيع 2000 نظارة طبية على طلبة مدارس التعليم العام، وذلك بمقر الوحدة المحلية لقرية إبشنا مركز بني سويف، تفعيلا للبروتوكول الموقع بين المحافظة والمؤسسة لتنفيذ مشروع "ممر النور"، والذي يستهدف  دعم الأشخاص ذوي الإحتياجات البصرية "ضعاف البصر"؛ لتسهيل إجراءات دمجهم في المجتمع، ودعم سبل الوقاية الممكنة في هذا المجال.

حضر الاحتفالية المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، والدكتورة سوسن المسيري رئيس مجلس أمناء مؤسسة بصيرة، والدكتورة دعاء مبروك المدير التنفيذي للمؤسسة، والمحاسب محمود المغربي رئيس المدينة، والدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، ومحمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم، وأحمد حمدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد صفوت مدير عام خدمة المواطنين، وسيد سعد مدير إدارة شؤون ذوي الإعاقة بالإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، والدكتور أشرف فاروق نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة نهضة بني سويف، ونهى محمد مدير إدارة التعاون الدولي بالمحافظة.

وخلال كلمته أكد محافظ بني سويف على أن الأشخاص ذوي الإعاقة من أولويات أجندة المحافظة التنموية، خاصة بعد إعلان الرئيس السيسي عام 2018 عاماً للأشخاص ذوي الإعاقة، لافتا إلى  عدد من  الخطوات العملية في هذا المجال، ومن أهمها النجاح في حصر أعداد المعاقين في شكل قاعدة بيانات تتضمن تصنيف أنواع الإعاقة، وأسبابها لتحديد متطلبات الدعم سواء التأهيل أو العلاج لتمكينهم ودمجهم في المجتمع، مضيفاً أنه يجري حالياً تنفيذ الخطوات والإجراءات المبدئية لإنشاء أول مصنع للأجهزة التعويضية من خلال المشاركة المجتمعية.

ومن جانبها قالت رئيس مجلس أمناء مؤسسة بصيرة، إن المشروع يعد مشروعا تجريبيا انطلق من بني سويف، لنشاط المحافظة الملحوظ بالاهتمام بذوي الإعاقة تحت رعاية محافظ الإقليم، حيث يعتمد المشروع على منهج خدمات العيون المتكاملة بداية بالوقاية من خلال التدخل المبكر والرعاية الطبية والتأهيل ومساندة التلاميذ ذوي الإحتياجات البصرية في التعليم العام، مشيرة إلى أن المؤسسة قامت بإجراء الكشف الطبي على 17608 طالباً، وتم عمل نظارات لـ 2000 حالة، وتقديم العلاج لـ 1126 مستفيداً، بينما تحديد عمليات لـ 31 مستفيداً تم اجراء 14 عملية منها، فيما يجري الترتيب لاجراء باقي العمليات.

بالصور| توزيع 2000 نظارة على تلاميذ المدارس ضعاف البصر ببني سويف
بالصور| توزيع 2000 نظارة على تلاميذ المدارس ضعاف البصر ببني سويف
بالصور| توزيع 2000 نظارة على تلاميذ المدارس ضعاف البصر ببني سويف
بالصور| توزيع 2000 نظارة على تلاميذ المدارس ضعاف البصر ببني سويف
بالصور| توزيع 2000 نظارة على تلاميذ المدارس ضعاف البصر ببني سويف
بالصور| توزيع 2000 نظارة على تلاميذ المدارس ضعاف البصر ببني سويف
بالصور| توزيع 2000 نظارة على تلاميذ المدارس ضعاف البصر ببني سويف
بالصور| توزيع 2000 نظارة على تلاميذ المدارس ضعاف البصر ببني سويف
بالصور| توزيع 2000 نظارة على تلاميذ المدارس ضعاف البصر ببني سويف
بالصور| توزيع 2000 نظارة على تلاميذ المدارس ضعاف البصر ببني سويف
بالصور| توزيع 2000 نظارة على تلاميذ المدارس ضعاف البصر ببني سويف

أخبار متعلقة

مسجد في بني سويف يحتفل باليوم العالمي لـ"التوحد" بالإنارة الزرقاء

مسجد في بني سويف يحتفل باليوم العالمي لـ"التوحد" بالإنارة الزرقاء
ضبط سائق بحيازته دقيق مجهول المصدر في بني سويف

ضبط سائق بحيازته دقيق مجهول المصدر في بني سويف
حافلات تطوف شوارع بني سويف ابتهاجا بفوز السيسي بفترة رئاسية ثانية

حافلات تطوف شوارع بني سويف ابتهاجا بفوز السيسي بفترة رئاسية ثانية
محافظ بني سويف يهنئ السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

محافظ بني سويف يهنئ السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية
بالموسيقى النحاسية.. أهالي بني سويف يحتفلون بفوز السيسي

بالموسيقى النحاسية.. أهالي بني سويف يحتفلون بفوز السيسي
محافظ سوهاج يزور رئيس جامعة بني سويف لتهنئته بمنصبه الجديد

محافظ سوهاج يزور رئيس جامعة بني سويف لتهنئته بمنصبه الجديد

التعليقات

أحمد خالد توفيق.. ورحل العراب

أحدث الأخبار

"أنا زي السادات".. سبب تفضيل الكاتب أحمد خالد توفيق العيش في طنطا

"أنا زي السادات".. سبب تفضيل الكاتب أحمد خالد توفيق العيش في طنطا

رفض رد المحكمة في قضية مقتل "تقى" عروس بنها

رفض رد المحكمة في قضية مقتل "تقى" عروس بنها

نادية مبروك: الإذاعة المصرية ستنقل احتفالات المصريين بـ"شم النسيم"

نادية مبروك: الإذاعة المصرية ستنقل احتفالات المصريين بـ"شم النسيم"

ألمانيا: الادعاء العام يطالب بترحيل زعيم كتالونيا السابق إلى إسبانيا

ألمانيا: الادعاء العام يطالب بترحيل زعيم كتالونيا السابق إلى إسبانيا

"التموين": طرح 7500 طن دواجن بالمجمعات خلال شهر رمضان

"التموين": طرح 7500 طن دواجن بالمجمعات خلال شهر رمضان

اختيارات الوطن

تنشيط سياحة الإسكندرية بالباليه واليوجا والهيب هوب

تنشيط سياحة الإسكندرية بالباليه واليوجا والهيب هوب

«الجيم» أيضاً للحوامل: محدش يصلّى على كرسى

«الجيم» أيضاً للحوامل: محدش يصلّى على كرسى

فيديو على «الفيس بوك» ينقذ حياة أمل رزق: «أنا باموت»

فيديو على «الفيس بوك» ينقذ حياة أمل رزق: «أنا باموت»

«سوق الجمعة» يغتال أحلام الأشقاء الأربعة: ادعوا لخامسنا

«سوق الجمعة» يغتال أحلام الأشقاء الأربعة: ادعوا لخامسنا

«نصّابون» يطلبون بيانات المواطنين وشركات المحمول تحذر: «أبلغونا فوراً»

«نصّابون» يطلبون بيانات المواطنين وشركات المحمول تحذر: «أبلغونا فوراً»

الأكثر قراءة

عاجل