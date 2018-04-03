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الوطن

"الحماية المدنية" بالجيزة: السيطرة على حريق بمبنى هيئة قضايا الدولة

منذ 15 دقيقة
كتب: محمود الجارحى وجيهان عبد العزيز
"الحماية المدنية" بالجيزة: السيطرة على حريق بمبنى هيئة قضايا الدولة

صورة أرشيفية لمبني هيئة قضايا الدولة

تمكن ضباط الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق شب في مبنى هيئة قضايا الدولة بمنطقة العجوزة، وكشفت تحريات ومعاينة ضباط المباحث التي أشرف عليها اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، أن الحريق لم يسفر عن أي خسائر أو إصابات بشرية.

وأوضحت المعاينة أن الحريق شب في الطابق الثالث بالمبنى المكون من 17 طابقا، ويشغل فيه هيئة قضايا الدولة الطابق الأول والثاني والثالث، وأن النيران التهمت "5 مكاتب .. 4 كراسي.. ألواح خشبية" وبمناقشة فرد أمن إداري معين وآخرين رجحوا أن سبب الحريق"عقب سيجارة" مشتعل.

وأمر اللواء عصام سعد مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة.

وأخطر المستشار وائل الدرديري المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، وباشر التحقيقات أمجد المنوفي رئيس نيابة العجوزة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.

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